Sea of Thieves: la closed beta su PS5 ha una data

La scogliera fiera dei bucanieri di Rare è pronta alle prove a porte chiuse: ecco quando si terrà la closed beta di Sea of Thieves su PS5

Oltre alla promessa di cross-progression e della possibilità di usufruire di server esclusivi a Sony, Rare ha confermato per Sea of Thieves anche le date in cui sarà disponibile la closed beta per la versione PS5 del gioco. Segnatela pure sul calendario: le danze si apriranno venerdì prossimo, il 12 aprile, per poi calare il sipario (o la vela?) lunedì 15. L’accesso sarà limitato agli utenti delle edizioni Premium e Deluxe (da non confondersi con PlayStation Plus). Durante lo svolgimento dei test, i trofei saranno disabilitati, sebbene i progressi verranno mantenuti nel gioco completo. Non sarà similarmente disponibile l’Emporio dei Pirati, e il gioco sarà (comprensibilmente) limitato alla sola utenza di Sony.

✅ Shared Progression: Confirmed

✅ Cross-play: Yes, plus opt-out Learn more about Sea of Thieves on @PlayStation 5 ahead of its April 30th launch as we answer questions on everything from cosmetics, accounts and invites to Performance Mode and Trophies: https://t.co/KlN8LLDhtT pic.twitter.com/veY8w5wtFe — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) April 4, 2024

Cosa sappiamo della closed beta di Sea of Thieves su PS5?

Mancherà l’Emporio, sì, ma non la pecunia ottenibile: la valuta in-game di Sea of Thieves, infatti, si potrà accumulare durante la closed beta, e lo stesso vale per i cosmetici della stagione 11 in arrivo anche per la versione PS5. Tuttavia, le ricompense per aver preso parte al periodo di prova non si limitano a questo. Dieci livelli di esperienza (Fama) validi per la stagione 12 saranno infatti riscattabili per i partecipanti. La nave, su piattaforme PlayStation, sarà pronta a salpare il 30 aprile, con il lancio dell’ultima stagione lo stesso identico giorno. Il 25 del mese, però, i fortunati possessori dell’edizione Premium potranno partire prima con l’early access. Nel frattempo, se volete sapere di più sul titolo, lo abbiamo recensito a nostro tempo. Yo ho!

Ora sta a voi dirci la vostra: ora che entrambi stanno per diventare disponibili su PlayStation, secondo voi tra questo titolo piratesco e Skull and Bones quale avrà più consenso? E chi riscatterà più dobloni?