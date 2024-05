Mercato piloti F1: Bottas verso la Williams, Ocon in Haas

Il mercato piloti per la stagione 2024 di Formula 1 è in piena fermentazione, con molti movimenti e trattative che stanno delineando gli scenari futuri. Tra iI più significativi, spiccano le voci su un possibile ritorno di Valtteri Bottas in Williams e un trasferimento di Esteban Ocon alla Haas

Archiviato il GP di Imola si ritorna a parlare del mercato che interessa i piloti di F1. Tra questi giunge la notizia secondo cui Valtteri Bottas sembra essere vicino a un ritorno in Williams, il team che lo ha lanciato in Formula 1 nel 2013. Dopo diverse stagioni in Mercedes e l’attuale esperienza in Sauber (ex Alfa Romeo), il finlandese potrebbe rientrare nella squadra britannica, soprattutto grazie al legame con il team principal James Vowles, con cui ha lavorato ai tempi della Mercedes. Il finlandese è stato avvistato nell’hospitality della Williams durante il weekend di Imola a colloquio con il team principal del team di Grove.

Epilogo a sorpresa quello che invece potrebbe vedere coinvolto Esteban Ocon, attualmente in Alpine, potrebbe essere il prossimo pilota della Haas. Dopo cinque stagioni con il team francese, il pilota francese sta cercando nuove sfide e la Haas sembra pronta ad accoglierlo. Ocon completerebbe la line-up insieme a Oliver Bearman, che è già dato per certo come sostituto di Nico Hulkenberg, promesso sposo in Sauber. La Haas cerca un pilota esperto come Ocon per affiancare il giovane talento britannico.

Mercato piloti F1: gli altri piloti coinvolti

A tenere banco sono anche i movimenti di mercato che interessano altri piloti. Fra tutti sicuramente quella di Carlos Sainz, attualmente in Ferrari, sembra sempre più destinato a un futuro con Sauber-Audi. Nonostante i suoi sforzi e le sue performance, le possibilità di un trasferimento in Red Bull al posto di Sergio Perez sembrano diminuire. La scelta di Audi per Sainz appare quasi obbligata, anche per la mancanza di alternative concrete.

In Red Bull, Max Verstappen dovrebbe restare al suo posto almeno fino al 2025, il che potrebbe confermare anche Sergio Perez per un’altra stagione. Tuttavia, la crescita di Yuki Tsunoda e la fine della partnership con Honda nel 2025 complicano le cose. In Racing Bulls, il problema dell’abbondanza di piloti come Daniel Ricciardo e Liam Lawson potrebbe portare a difficili decisioni, con Lawson che potrebbe cercare un altro team se non otterrà un sedile da titolare. Bottas andrebbe ad occupare il sedile di Logan Sargeant che potrebbe lasciare la F1 non dalla stagione 2025. Pierre Gasly potrebbe restare in Alpine, con Guanyu Zhou come possibile nuovo compagno di squadra, considerando l’importanza del mercato cinese per Renault.

In conclusione, il mercato piloti della Formula 1 per il 2024 è estremamente dinamico, con molte trattative in corso e diverse possibilità ancora aperte. Le decisioni di Red Bull e Mercedes potrebbero sbloccare ulteriormente la situazione, ma nel frattempo gli altri team si muovono per non farsi trovare impreparati. Continuate a seguirci su tuttotek.it per seguire l’evolversi delle vicende legate alla Formula 1 ma non solo!