Milan-Lecce: dove vedere la partita?

Il Sabato si accende con diverse gare, aprendo ad un confronto poco alla pari. Scopriamo dove vedere Milan-Lecce

I diritti televisivi sono diventati un punto fermo per la nuova era del calcio, cambiata completamente con l’avvento della tecnologia. Il primo segnale lo si evince con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò comporta così un vantaggio per le società calcistiche (che godono di introiti e sponsor), ma rappresenta un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a informarsi in maniera autonoma per possedere tutte le informazioni di loro interesse. L’articolo ha dunque uno scopo preciso, ovvero spiegare dove vedere Milan-Lecce e chi saranno i protagonisti della sfida.

La giornata 31 vedrà dunque confrontarsi il Milan e il Lecce, due squadre che hanno idee – e obiettivi – completamente diversi.

Dove vedere Milan-Lecce: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In seconda posizione con 65 punti, il Milan vuole confermare le gerarchie, consapevole di non poter più lottare per lo scudetto. L’obiettivo è adesso quello di mantenere le distanze con la Vecchia Signora, cercando di concludere al meglio la stagione. A quota 29 punti, il Lecce occupa la 13esima posizione e deve correre per ottenere la salvezza, dinamica che comprende moltissime squadre. Scopriamo dunque dove poter vedere Milan-Lecce, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, nelle ultime annate è riuscita a ritagliarsi un posto di rilievo all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende ai match di Serie B e si concentra sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di analizzare due possibilità: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, grazie a cui è possibile utilizzare l’app da due dispositivi in simultanea. Occorrerà compiere poche operazioni, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte presenta un quadro ampio. Per quanto riguarda la Serie A sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono le sfide dei club esteri e gli impegni di stampo europeo, come Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, quali Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento presenta un costo di 14,99 € per ogni mese, basterà semplicemente cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la discussione, passiamo a quella che risulta la risposta principale: Milan-Lecce sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 6 Aprile alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo di avere con sé una VPN per proteggersi dalle insidie di internet.

Milan-Lecce, le probabili formazioni

Da un lato i ragazzi di Pioli e dall’altro lato il neo tecnico Gotti.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

Chi delle due riuscirà a staccare sull’altra? Dateci il vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nemmeno una news sul mondo social e web.