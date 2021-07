Ad ogni giocatore di Sea oh Thieve è sicuramente capitato di fantasticare sul un potenziale crossover tra il gioco di Rare e il franchising di Pirati dei Caraibi. Ebbene, Microsoft ha accontentato i suoi fan: Sea of Thieves A Pirate’s Life è finalmente arrivato, e questa è la nostra recensione

A Pirate’s Life è il soddisfacente risultato di un crossover che nessuno si aspettava, ma in cui tanti speravano. Annunciato a sorpresa durante lo showcase di Microsoft durante l’E3, l’espansione apre le porte alla terza stagione di Sea of Thieves, che condurrà i protagonisti di Pirati dei Caraibi a visitare il mondo di Sea of Thieves. Senza indugiare oltre, scopriamo insieme Sea of Thieves A Pirate’s Life nella nostra recensione!

Capitan Jack Sparrow… se permettete!

È fuor dubbio che la saga di Jack Sparrow rappresenti una delle numerose fonti d’ispirazione per il franchising di Sea of Thieves. Per un certo verso, in effetti, la collaborazione tra Rare e Disney non era poi così impensabile e utopica. E infatti, un anno dopo gli accordi presi tra le due software house nasce A Pirate’s Life. L’avvenura, costituita da un “Storia Assurda” in cinque atti, rappresenta il contenuto più grande e ambizioso mai sviluppato dallo studio oltre che una vera a propria continuazione delle avventure di Capitan Jack Sparrow.

Pirati dei Caraibi – Recensione Sea of Thieves A Pirate’s Life: arriva Jack Sparrow!

Come già detto, A Pirate’s Life è a tutti gli effetti la continuazione delle avventure cinematografiche di Jack Sparrow e del suo equipaggio. Durante una scorribanda, infatti, l’equipaggio della Perla Nera è riuscito a sottrarre a Davy Jones un tesoro in grado di aprire un passaggio verso il paradiso dei pirati. Jack Sparrow ha quindi varcato i confini dell’orizzonte fino ad ottenere l’immortalità da sempre bramata. Il capitano dell’Olandese Volante però non l’ha presa bene, ed è disposto a fare di tutto per riprenderis ciò che è suo e condannare Jack Sparrow ad un’eternità di tormento e sofferenza. Lo scopo dei corsari di Sea of Thieves sarà quindi quello di unire le forze col leggendario Capitan Jack Sparrow e con ciò che resta della ciurma della Perla Nera per salvare la pellaccia proprio del pirata più famoso di sempre.

Tantissima carne al fuoco – Recensione Sea of Thieves A Pirate’s Life: arriva Jack Sparrow!

Dopo qualche ora trascorsa nel mondo di A Pirate’s Life, ci rendiamo conto della mole di contenuti che Rare ha introdotto con questa espansione. La campagna, della durata che varia tra le 8 e le 12 ore, è estremamente story-driven e lascia il giusto spazio a enigmi e combattimenti proprio per non intaccare il corso della narrazione. L’intera avventura si svolge in due macroaree completamente inedite: il Mare dei Dannati e il Regno Sommerso, entrambe (purtroppo) istanziate e accessibili esclusivamente durante il corso della Storia Assurda. Scordatevi quindi le libere scorribande nelle due nuove “mappe”.

Nel contesto di queste due nuove aree da esplorare, Rare introduce tre nuove creature inedite: i fantasmi, la ciurma di Davy Jones e le sirene. Ogni specie è dotata di particolari abilità, come molluschi capaci di sprigionare fumi tossici o guerrieri-sirena armati di un tridenti magici. Quest’arma, denominata “Trident of Dark Tides”, potrà essere aggiunta alla dotazione del vostro personaggio. Dotazione, oltre che dall’arma in questione, arricchita anche da una serie di costumi tratti direttamente dal mondo dei Pirati dei Caraibi con cui potrete personalizzare il vostro corsaro. Come già detto, tantissima carne al fuoco.

Look and feel – Recensione Sea of Thieves A Pirate’s Life: arriva Jack Sparrow!

Sea of Thieves ci ha abituati ad una grafica non eccezionale, ma sicuramente ben fatta e appropriata al tipo di gioco che ci ritroviamo per le mani. In questa espansione però, Rare si è superata, regalando alcune perle ai suoi fan. Inanzitutto, l’introduzione dei nuovi shader per le due macroaree inedite rende gli ambienti molto più profondi e interessanti (oltre che spettrali), soprattutto sulle console di ultima generazione. Oltre a ciò, una menzione d’onore è d’obbligo per la modellazione dei protagonisti dell’avventura (Jack Sparrow e Davy Jones soprattutto). Altra chicca assolutamente da menzionare, un comparto sonoro che comprende riadattamenti orchestrali dei temi di Sea of Thieves, in chiave “colonna sonora di Pirati dei Caraibi”.

Oltre al comparto artistico e audio, A Pirate’s Life è un tripudio di citazioni e strizzate d’occhio alla tradizione piratesca, passando dalla lore del franchising Disney fino ad arrivare a Monkey Island. Il gameplay resta invece praticamente invariato, e va bene così. Unica eccezione viene presentata dalle caratteristiche “subacquee” del Regno Sommerso, che hanno obbligato gli sviluppatori a disporre in giro per gli abissi dei geyser sottomarini che permettono ai giocatori di ricaricare la propria riserva di ossigeno per non affogare.

Preparatevi a salpare!

Bene amici, al netto di quanto elencato in questa recensione di Sea of Thieves A Pirate’s Life siamo pronti a tirare le somme sull’espansione. A Pirate’s Life è un vero e proprio gioiellino sotto tutti i punti di vista. Che Sea of Thieves fosse una sandbox di tutto rispetto già prima dell’espansione è fuori ogni dubbio, ma i contenuti integrati grazie alla collaborazione tra Disney e Rare sono una manna dal cielo. Nel momento in cui il gioco stava perdendo mordente, Microsoft gioca un grande asso nella manica, portando uno smalto eccezionale ad una Stagione 3 altrimenti monotona e (probabilmente) povera di contenuti. Che siate fan o meno di Sea of Thieves, vi consigliamo caldamente di provare l’esperienza almeno una volta. Non resterete delusi.

Sea of Thieves è disponibile gratuitamente con il Game Pass Ultimate, e in versione fisica per Xbox e PC sul client di Steam al prezzo di 39,99 euro.