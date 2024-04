Dave the Diver: uscita su PS Plus al day one

Quando si parla di un abbonamento in cui tuffarsi: nel mare di giochi disponibili su PS Plus emerge, a sorpresa, Dave the Diver al day one

Anche noi eravamo inizialmente increduli, ma è così: Dave the Diver sarà disponibile al day one su PS5 mediante le iscrizioni a PS Plus Extra e Premium. Il gioco sarà in buona compagnia, ma il suo debutto simultaneo sul servizio in abbonamento (contrariamente a quanto solitamente avviene su Xbox Game Pass) sarò trattato come eccezione e non come regola. In quanto agli altri titoli in arrivo al di fuori di quelli già rivelati, non se ne sa ancora nulla. Giocare a carte coperte ed evitare l’approccio della concorrenza in verde coincide con i piani di Sony, per la quale il lancio simultaneo di un titolo di terze parti richiede “l’opportunità di investire in una data specifica.” La quale, per questo gioco, è il 16 aprile.

Dave the Diver for PlayStation release date announcement! 👏

You can Dive into Dave’s world on Playstation on April 16th! 🦈😍 pic.twitter.com/ivmmfT3VXm — DAVE THE DIVER (@DaveDiverGame) April 2, 2024

Il day one su PS Plus di Dave the Diver

Al di là di Dave the Diver, possiamo aspettarci di avere notizie sugli altri titoli per PS Plus nel giro di un paio di settimane. Il catalogo Premium dovrebbe includere Star Wars Rebel Assault II: The Hidden Empire, secondo un leak di qualche giorno fa. In merito a quanto conosciamo, piuttosto, ci sono sempre gli undici giochi che abbandoneranno il servizio lo stesso giorno, compreso Everspace, Ghostbusters: The Video Game Remastered e Soul Calibur VI. In quanto al nostro sub, il gioco di MINTROCKET è una “avventura GdR rilassata in single-player”, in cui esplorare l’oceano Blue Hole durante il giorno e gestire un ristorante di sushi la sera, con oltre 200 creature marine da trovare e mettere sul menù, con tutti i vari upgrade ai sistemi di pesca che ne derivano e i contenuti extra per “prevenire la monotonia”.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi arriveremo prima o poi a un vero “PlayStation Game Pass”? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.