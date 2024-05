Renault Rafale E-Tech 4x4 300 Cv: Il SUV ad alte prestazioni

Renault si prepara a lanciare, dopo l’estate, il nuovo Rafale E-Tech 4×4 300 Cv, un SUV ad alte prestazioni con le sue caratteristiche innovative e una motorizzazione ibrida avanzata

La Renault Rafale E-Tech 4×4 300 Cv si basa sul gruppo propulsore E-Tech Hybrid 200 Cv, arricchito da un motore elettrico sul retrotreno e una batteria ricaricabile da 22 kWh. Questo setup permette al SUV di raggiungere una potenza combinata di 300 Cv e un’autonomia fino a 100 chilometri in modalità completamente elettrica. Il consumo di carburante è particolarmente efficiente: 0,7 litri per 100 km in modalità combinata WLTP, che sale a 5,8 litri per 100 km con la batteria scarica.

Il SUV sarà disponibile in due allestimenti principali: Esprit Alpine già presente nella versione E-Tech Hybrid 200 Cv, caratterizzato da cerchi da 20 pollici e altre finiture specifiche. Atelier Alpine invece si distingue per la tinta esclusiva Blu Deepsky Satinato, lo spoiler flottante Nero Etoilé e i cerchi “Chicane” da 21 pollici. Gli interni omaggiano il marchio Alpine con moquette blu iconica.

Renault Rafale 4×4: prestazioni e caratteristiche

Le prestazioni della Rafale E-Tech 4×4 300 Cv sono notevoli: può accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e coprire i 1.000 metri da fermo in 26,9 secondi. La batteria da 22 kWh può essere ricaricata fino all’80% in 130 minuti con il sistema di bordo da 7,4 kWh, e al 100% in circa 3 ore. Troviamo poi l’allestimento Atelier Alpine include una sospensione attiva intelligente, denominata Active Suspension with Predictive Camera, che utilizza una camera posizionata sopra il parabrezza per monitorare costantemente il manto stradale e adattare gli ammortizzatori in tempo reale in base alle condizioni di guida.

Il sistema Agility Control offre al conducente la possibilità di regolare i parametri del sistema 4Control Advanced, che include le regolazioni degli ammortizzatori e gli angoli di sterzata posteriori. Sono disponibili tre modalità di guida: Comfort, ideale per la guida in città. Dynamic, un equilibrio tra agilità e stabilità e Sport che privilegia la maneggevolezza e il piacere di guida. La Rafale E-Tech 4×4 300 Cv prevede un sistema di trazione integrale sempre attivo, gestito automaticamente dal sistema E-Tech. La distribuzione della coppia può variare istantaneamente tra le ruote anteriori e posteriori, adattandosi alle condizioni di guida. Fino a 70 km/h, la trazione anteriore è preferita, mentre oltre questa velocità si passa alla trazione posteriore.

La Renault Rafale E-Tech 4×4 300 Cv promette di essere un SUV ad alte prestazioni versatile e avanzato, con una motorizzazione ibrida potente, un design accattivante e tecnologie innovative per garantire una guida confortevole e sicura. L’attesa per il suo lancio dopo l’estate è alta, e potrebbe rappresentare una scelta di rilievo nel segmento dei SUV sportivi. Seguiteci su tuttotek.it per restare aggiornati sul panorama delle auto e molto altro ancora!