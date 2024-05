Le Stelle della Formula 1 all’ASI Go-Kart Show 2024. Riccardo Patrese, Beppe Gabbiani e Giorgio Pantano alla Pista Azzurra di Jesolo per la “Coppa dei Campioni”

L’undicesima edizione dell’ASI Go-Kart Show è già in pieno svolgimento presso la Pista Azzurra di Jesolo. Grande l’attesa per l’arrivo delle stelle italiane della Formula 1, che hanno iniziato la loro carriera internazionale sui go-kart. Oltre 250 piloti provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti parteciperanno all’evento. Tra questi ci saranno Riccardo Patrese, Beppe Gabbiani e Giorgio Pantano, che rievocano la celebre “Coppa dei Campioni”.

Dettagli sull’undicesima edizione dell’ASI Go-Kart Show

Riccardo Patrese, celebre pilota italiano di Formula 1, è la guest star dell’ASI Go-Kart Show 2024. Patrese ha gareggiato in Formula 1 dal 1977 al 1993, con 256 presenze nei Gran Premi del Campionato del Mondo. Ha sfiorato il titolo mondiale nel 1992 con la Williams, ottenendo 37 podi e 6 vittorie. Tra il 1979 e il 1985 ha corso anche con la Lancia nel Mondiale Sport Prototipi, arrivando secondo nel campionato del 1982.

Inoltre, ha vinto i Campionati Italiano ed Europeo di Formula 3 nel 1976 e il Campionato Italiano di Formula 2 nel 1977. La sua carriera nel motorsport è iniziata con i go-kart, vincendo il Campionato Italiano nel 1972, il Campionato Europeo a squadre nel 1973 e 1974, e il Campionato del Mondo nel 1974.

Gli altri piloti

Accanto a Patrese, sono attesi Beppe Gabbiani (campione italiano ed europeo), Giorgio Pantano (due titoli mondiali nel karting e pilota Jordan in Formula 1) e Peter De Bruijn (campione del mondo). Ed ancora, Roberto Farneti, Mauro Villa, Francesco Orlando, Geppi Proni e Dino Chiesa. Questi piloti, tecnici e team manager hanno scritto importanti capitoli nella storia del karting mondiale.

L’evento, organizzato dalla Commissione Kart dell’Automotoclub Storico Italiano, è uno dei più importanti e partecipati a livello internazionale. La pista veneta, che ha ospitato gare di livello mondiale, vedrà la partecipazione di oltre 300 go-kart costruiti dagli anni ’50 al 2004; suddivisi in cinque categorie secondo le Classi CIK per epoca e cilindrata.

I turni in pista, non competitivi ma spettacolari e coinvolgenti, permettono di riscoprire l’evoluzione del karting, nato negli Stati Uniti negli anni ’50 e poi sviluppatosi in Europa. L’Italia, in particolare, vanta i principali costruttori che si contendono il primato mondiale nelle varie categorie. Per l’intero weekend, l’ingresso per il pubblico sarà gratuito.

