The Batman: in attesa del film, ecco gadget e costumi a tema!

Tramite comunicato stampa, abbiamo avuto modo di gettare un’occhiata ai nuovi gadget e costumi a tema The Batman, in vista dell’uscita del nuovo film di Reeves il prossimo 3 marzo

L’attesa è terminata. Il prossimo 3 marzo uscirà nelle sale l’attesissimo The Batman, diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson, che per la prima volta vestirà i panni del celebre supereroe targato DC Comics. In questa nuova avventura, Batman vedrà la sua identità segreta minacciata da un pericoloso criminale. Per sconfiggerlo, il Cavaliere Oscuro sarà costretto a indagare nei meandri più oscuri di Gotham City, incontrando acerrimi nemici e creando nuove alleanze.

Per celebrare l’uscita della pellicola, tramite comunicato stampa, abbiamo avuto di gettare un’occhiata alla nuova serie di costumi, accessori e gadget per sentirsi come Batman. Si tratta, in particolare, di una nuova serie di Funko Pop!, ispirati ai protagonisti del film, e due nuovi costumi di Rubie’s, uno per bambino e uno per adulto. Andiamo però con ordine e vediamo con qualche dettaglio in più i nuovi prodotti a tema The Batman!

The Batman: scopriamo i nuovi gadget e costumi a tema!

La nuova collezione di Funko Pop! va a immortalare i protagonisti del film di The Batman. Partendo proprio dal Cavaliere Oscuro, passando per Selina Kyle, il Pinguino, l’Enigmista, proprio tutti insomma! E per chi non si accontenta della classica figura in vinile, sono disponibili delle varianti come Batman sulla leggendaria Batmobile e Selina Kyle sulla sua motocicletta. Sono inoltre disponibili dei graziosissimi portachiavi, che rappresentano i due protagonisti. E se si vogliono fare le cose in grande, è disponibile anche la versione Jumbo Pop! di Batman. Alto ben 25 centimetri, è un oggetto imperdibile per chi colleziona Funko Pop! Per gli amanti della morbidezza, invece, sono disponibili i peluche di Batman e Selina Kyle, alti 18 centimetri e rappresentati la perfetta combinazione tra l’oscurità di Gotham City e la tenerezza dei peluche.

Rubie’s, invece, ha presentato ben due nuovi costumi a tema Cavaliere Oscuro. Ispirati al film di Reeves, presentano dettagli originali, come le mitiche polsiere in cui si nascondono le attrezzature speciali per entrare nei panni del Cavaliere Oscuro più famoso al mondo. Il prezzo consigliato al pubblico per la versione bambino è di 39.90€, mentre quella per adulto è di 69.90€.

Ed ecco qua tutte le novità a tema The Batman fra gadget, accessori e costumi, in attesa del film di Reeves con protagonista Robert Pattinson in arrivo nelle sale il prossimo 3 marzo. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a tutta l’oggettistica a tema videoludico e nerd, perché non date un’occhiata al catalogo di Zavvi?