Ps Plus: svelati i nuovi giochi gratis di Dicembre 2022

Si avvicinano le feste e Sony si prepara alla grande svelando i nuovi giochi gratis di dicembre 2022 per tutti gli abbonati di Ps Plus

Sony ha annunciato i giochi gratis per gli iscritti di PS Plus del mese di dicembre 2022. I titoli che verranno regalati agli abbonati di PlayStation Plus Essential di dicembre saranno Mass Effect Legendary Edition (PS4), Biomutant (PS5/PS4) e Divine Knockout: Founder’s Edition (PS5/PS4). I tre giochi in questione potranno essere riscattati dal 6 dicembre al 2 gennaio. Ricordiamo che ottenere questi titoli bisogna essere iscritti almeno al PlayStation Plus essential, l’abbonamento base per usufruire del servizio online sulle vostre console Sony.

Gratis titoli di un certo livello grazie al PS plus di Dicembre 2022

Titoli come Mass Effect Legendary Edition e Biomutant, ottenibili gratis nel mese di Dicembre 2022 grazie al Ps Plus risultano una sorpresa ben gradita per tutti i videogiocatori. Questi giochi, soprattutto Mass Effect Legendary Edition, hanno lasciato un’impronta nella storia dei videogiochi e vi consigliamo caldamente di provarli. Per chi non se lo ricordasse, L’abbonamento Ps Plus Essential è il livello di abbonamento entry-level, che offre agli abbonati l’accesso ad alcuni giochi “gratuiti” ogni mese. Potrete continuare a giocare a questi giochi anche dopo che non sono più disponibili per la riscossione gratuita alla fine del periodo mensile, purché continuate ad abbonarvi a PlayStation Plus Essential (o un livello superiore).

Giochi mensili PlayStation Plus di dicembre: ➕ Divine Knockout: Founder's Edition

➕ Mass Effect Legendary Edition

➕ Biomutant Tutti disponibili dal 6 dicembre. Scopri di più: https://t.co/sUNx4K6TxN pic.twitter.com/QYCgTYIgqA — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 30, 2022

Prestate attenzione perché una volta terminato il vostro abbonamento, non potrete più giocare a questi giochi a meno che non vi abboniate di nuovo. I giochi PlayStation Plus Essential di novembre possono ancora essere riscattati fino al 5 dicembre. Parliamo di Nioh 2 (PS4/PS5), Heavenly Bodies (PS5/PS4) e Lego Harry Potter Collection (PS4). Ricordiamo che la line-up del catalogo dei titoli di dicembre per i membri di PlayStation Plus Extra e Premium sarà annunciata alla fine di questo mese.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.