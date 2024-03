Galaxy S24 Ultra: offerta Unieuro + Tab S9 FE in omaggio!

Questo ci sembra il momento più adatto per acquistare un prodotto della Samsung, soprattutto se state cercando un nuovo smartphone di ultima generazione ad un prezzo conveniente. Su Unieuro troverete in offerta il Samsung Galaxy S24 Ultra e in omaggio un Tab S9 FE, ma ovviamente a tempo limitato, fino al 17 marzo. Quindi affrettatevi!

Se vi siete informati sull’ultimo modello di Samsung, nello specifico della Serie S, che sarebbe proprio il top di gamma dell’intera line-up di smartphone dell’azienda. Soprattutto per quanto riguarda il Samsung Galaxy S 24, che tra le altre cose continua a migliorare, come abbiamo potuto notare da queste indiscrezioni sul Samsung Galaxy S24 FE. Se vi siete informati almeno un minimo, saprete che questo smartphone ha molte funzionalità molto interessanti, tra cui l’intelligenza artificiale, che lo fa sembrare davvero lo smartphone del futuro. Il Galaxy S24 è come portare un traduttore universale ovunque voi andiate e anche un amico a cui affidarsi nei casi di emergenza. Oggi prendiamo come campione proprio il Samsung Galaxy S24 Ultra, in offerta su Unieuro la versione più potente dell’ultimo modello di Samsung, in più in omaggio avrete un Tab S9 FE! Potete trovare l’offerta cliccando qui.

Unieuro da in offerta il Galaxy S24 Ultra e regala un Tab S9 FE: ecco il regolamento

Per approfittare di questa offerta dovete seguire questi passaggi, che sono davvero molto semplici, niente di complicato. Innanzitutto acquistate un Galaxy S24 Ultra in un negozio fisico di Unieuro oppure direttamente sullo storie digitale dell’azienda. Una volta che avete effettuato l’acquisto, dovete semplicemente caricare la prova di acquisto entro e non oltre il 16 aprile. Dovete caricarlo direttamente a questo indirizzo. Se avete eseguito tutto correttamente, riceverete un’email di conferma, almeno entro 180 giorni dall’email di validazione (vi consigliamo di controllare periodicamente la vostra e-mail). Una volta ricevuta questa e-mail, riceverete il Galaxy Tab 9 FE direttamente all’indirizzo indicato in sede di registrazione dell’acquisto.

Un’occasione non da perdere, due prodotti top di Samsung al prezzo di uno! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.