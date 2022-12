Netflix here for the Holidays, le uscite natalizie di Netflix

Anche questo Natale, saremo accompagnati da molte, attese pellicole, perché le uscite natalizie di Netflix si preannunciano molto varie

Netflix ci accompagnerà, infatti, per tutto l’avvento, non solo con una serie di attese novità, ma anche con una serie di titoli già visti, ma che non ci stancheremo mai di riguardare, sia nel settore riguardante le serie tv, e sia nel settore riguardante i lungometraggi.

Quindi andiamo a vedere, più nello specifico quali sono i titoli più attesi fra le uscite natalizie di Netflix.

Le uscite natalizie di Netflix – Serie TV

Tra le nuove serie che ci verranno proposte nel periodo più magico dell’anno abbiamo:

l’attesissima serie ispirata al romanzo di Elena Ferrante, La Vita Bugiarda Degli Adulti disponibile il 4 gennaio, proprio per definire l’inizio dell’anno nuovo.

Si tratta del ritratto intenso e singolare di Giovanna, una ragazza che sta attraversando il delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza, andando alla scoperta dei mille volti di Napoli negli anni ’90.

Ovviamente non potrà mancare una romantica commedia Natalizia, che quest’anno sarà rappresentata in 6 episodi da Odio il Natale, disponibile dal 2 dicembre. La storia dell’infermiera trentenne Gianna alla ricerca di una famiglia che non ha.

Da qui la decisione di arrivare accompagnata alla famigerata, quanto temuta cena della vigilia. 24 giorni per scoprire chi sarà il suo accompagnatore.

Non possiamo farci mancare una miniserie prequel dell’amata saga fantasy The Witcher, che proprio il giorno di Natale uscirà in grande stile con The Witcher: Blood Origin, 4 episodi.

Le uscite natalizie di Netflix – Film per tutta la famiglia

Non mancheranno anche grandi film da vedere e rivedere durante le feste come:

Pinocchio di Guillermo del Toro che insieme a Mark Gustafson reinterpreta l’iconica storia di Carlo Collodi in stop-motion facendo intraprendere al famoso burattino di legno una serie di fantastiche avventure che rivelano il potere vitale dell’amore.

Non potrà mancare uno dei Re del Natale, ovvero Christian De Sica che fa il suo ritorno insieme ad Angela Finocchiaro con Natale a Tutti i Costi.

Dopo 25 anni la famiglia perfetta si separa: i figli vanno a vivere da soli e nel giro di poco tempo limitano al minimo il rapporto con i genitori, ma è solo quando i ragazzi comunicano che non hanno intenzione di trascorrere il Natale in famiglia che i genitori decidono di attuare un piano festeggiare il Natale insieme a tutti i costi.

Il 23 dicembre arriva l’atteso kolossal internazionale Glass Onion – Knives Out. Il sequel di Cena con Delitto è incentrato sul detective Benoît Blanc va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.

Le uscite natalizie di Netflix – Film per ragazzi

Anche i bambini avranno i titoli a loro dedicati come: Scrooge: Canto di Natale. Si tratta dell’adattamento musicale della storia di Natale leggendaria di Charles Dickens. Disponibile dal 2 dicembre.

Sempre per i ragazzi sarà disponibile dal 25 dicembre anche Matilda The Musical di Roald Dahl, l’adattamento musicale di Matilda sei mitica.

Altri titoli disponibili e in uscita su Netflix nel periodo dell’avvento

FILM

Già disponibili

· L’Accademia del Bene e del Male

· Rapiniamo il Duce

· Enola Holmes 2

· La Famiglia Claus 2

· Falling for Christmas

· Natale con te

· Slumberland – Nel mondo dei sogni

· Il diario segreto di Noel

· Un Natale pieno di Graça

· Il Mio Nome è Vendetta

9 dicembre

· Pinocchio di Guillermo del Toro

16 dicembre

· BARDO, la cronaca falsa di alcune verità

19 dicembre

· Natale a tutti i costi

20 dicembre

· A Not So Merry Christmas

23 dicembre

· Glass Onion – Knives Out

30 dicembre

· Rumore bianco

6 gennaio

· The Pale Blue Eye – I delitti di West Point

DOCUMENTARI, DOCU-SERIE & REALITY SHOW

Già disponibile

· Zac Efron: con i piedi per terra, Stagione 2

· Pepsi, dov’è il mio jet?

· Snack VS. Chef

16 dicembre

· Summer Job

· Cook at all Costs

SERIE TV

Già disponibili

· The Crown, Stagione 5

· Mercoledì

· 1899

2 dicembre

· L’estate in cui imparammo a volare, Stagione 2 Parte 1

7 dicembre

· Odio il Natale

9 dicembre

· How to Ruin Christmas: The Baby Shower

· La Casa di Carta: Corea, Parte 2

15 dicembre

· Murderville: Chi ha ucciso Babbo Natale?

16 dicembre

· Julestorm – La tempesta di Natale

· The Recruit

21 dicembre

· Emily in Paris, Stagione 3

22 dicembre

· Alice in Borderland, Stagione 2

25 dicembre

· The Witcher: Blood Origin

4 gennaio

· La vita bugiarda degli adulti

5 gennaio

· Copenhagen Cowboy

PER BAMBINI E FAMIGLIE

Già disponibili

· Il drago di mio padre

· La serie di Cuphead!, Stagione 3

· Action Pack – La squadra salva il Natale

· Teletubbies

· Il Principe dei Draghi, Stagione 4

2 dicembre

· Scrooge: Canto di Natale

6 dicembre

· Baby Boss: Speciale Natale

15 dicembre

· Sonic Prime

25 dicembre

Matilda The Musical di Roald Dahl

