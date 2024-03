Final Fantasy 7 Rebirth: il numero dei capitoli presenti nel gioco

Dalle considerazioni sulla longevità al numero di capitoli in senso stretto, ecco che occorre sapere sulla durata di Final Fantasy 7 Rebirth

Siccome VII Remake ci ha già insegnato quanto possa tenerci impegnati un episodio della serie ambientato esclusivamente tra le mura della prima città, chissà quale sarà il numero di capitoli ora che Final Fantasy 7 Rebirth ci porta fuori da Midgar, giusto? La narrazione del gioco sfrutta una suddivisione di questo tipo per una gestione migliore della trama. Che poi il titolo ci riesca effettivamente o meno, poi, lo sapremo da Marta a tempo debito. Se non altro, la ripartizione del racconto aiuta molto a capire a che punto si è arrivati nell’avventura. Per questo motivo, la guida potrebbe darvi una mano.

Vi rispondiamo subito | Final Fantasy 7 Rebirth: il numero di capitoli

Già, potremmo pure non tergiversare, una volta tanto: il numero di capitoli che vi separano dai titoli di coda di Final Fantasy 7 Rebirth è fissato a quota 14. Molti dei quattordicesimi in cui è suddivisa l’ultima scampagnata di Cloud e compagnia presentano grandi aree in stile open world, dando ai giocatori molte opportunità per deviare dal percorso designato. Ciò detto, il capitolo 13 fa da punto di non ritorno, quindi vi conviene pensarci due volte prima di procedere oltre. Naturalmente, una volta concluso il tutto avrete la possibilità di scegliere da dove ripartire con lo schermo di selezione capitolo, tornando a quelli già completati per rigiocarli come meglio credete. Il primo, “Sephiroth, il grande eroe”, è lo stesso visto nella demo del gioco: se lo avete già completato a vostro tempo, dunque, potrete saltarlo a piè pari se lo ritenete opportuno.

Una lista che vi farà capitolare | Final Fantasy 7 Rebirth: il numero di capitoli

Sicché non si vive di soli numeri, vorrete sicuramente anche la lista. Detto fatto: se volete sapere cosa aspettarvi, almeno narrativamente parlando (e se siete a caccia di spoiler, ma quello è affar vostro!), l’elenco è questo. Una piccola nota a margine: questa lista è provvisoria. A fronte del monte di ore che abbiamo tuttora di fronte a noi, metà dei capitoli è ancora in inglese. Forniamo comunque una nostra traduzione, che può differire dalla localizzazione ufficiale.

Sephiroth, il grande eroe Nuovi orizzonti Cammino nero Puntando al futuro Paura sull’acqua Tuffi nel sole Un ritorno difficile Tutto quel che luccica (All that glitters) I peccati del pianeta (The planet sins) Il guardiano della valle (Watcher of the vale) La lunga ombra della Shinra (The long shadow of Shinra) Una chiave dorata (A golden key) Dove gli angeli temono di addentrarsi (Where angels fear to tread) La fine del mondo (End of the World)

Pubblicità comparativa | Final Fantasy 7 Rebirth: il numero di capitoli

A questo punto, torniamo al conteggio di Final Fantasy VII Remake: nello specifico, effettivamente di quanti capitoli si parla(va)? Il predecessore vanta 18 sezioni da attraversare, più due aggiuntive (per un totale complessivo di 20) per chi ha giocato ad Intergrade. Sono tuttavia i contenuti extra a fare del capitolo appena uscito l’esperienza più longeva delle due, con una sessantina abbondante di ore da riversare nel titolo. Quanto messo a disposizione dei giocatori da Square-Enix è una vera e propria cornucopia ben oltre le tradizionali quest secondarie. Senza contare, naturalmente, che a volte può capitare un capitolo più duraturo rispetto a quelli del predecessore.

Serve sapere dell’altro?

