Far Cry 6: Lost Between Worlds – annunciata la nuova espansione con data d’uscita

Far Cry 6 torna sotto i riflettori con il nuovo DLC Lost Between Worlds, svelato da poco con trailer d’annuncio e data d’uscita

Ubisoft Montreal ha rivelato a grande sorpresa il primo trailer con data d’uscita della prossima grande espansione di Far Cry 6, Lost Between Worlds. L’espansione verrà rilasciata il 6 dicembre al costo di 19,99 euro acquistata singolarmente. Mentre per tutti i possessori della Game of the Year edition del gioco otterranno il DLC senza alcun costo aggiuntivo.

Primo trailer del DLC Lost Between Worlds con data d’uscita

Oltre a svelare la data d’uscita di Lost Between Worlds, il trailer mostra parecchie informazioni sulla trama. La storia vede Dani Rojas incontrare (e sparare) un’entità misteriosa chiamata Fai, intrappolando entrambi in una strana giunzione multiversale. Di conseguenza, deve attraversare dimensioni alternative chiamate Rifts e recuperare dei pezzi per Fai, anche se i colpi di scena non mancheranno e sembra avere un secondo fine. Abbondano nuovi nemici simili a cristalli chiamati Shardfaces e sembra che i giocatori dovranno cambiare la modalità di fuoco tra rossa e blu a seconda del colore dei nemici per eliminarli.

In questa nuova espansione ci attendono 15 Rift in totale, che variano da una fortezza galleggiante a un’avventura indimenticabile sott’acqua. Completandoli riceverete alcuni potenti equipaggiamenti che possono essere utilizzati nel gioco principale. Ricordiamo che Far Cry 6: Lost Between Worlds verrà rilasciato per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Connect. Inoltre. è disponibile al lancio per tutti gli abbonati a Ubisoft+. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni da Ubisoft per saperne di più su questa nuova avventura.

