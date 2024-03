Tron: Ares, la prima immagine e la sinossi di Tron 3

Disney pubblica una prima sinossi e una foto di Tron 3 (Ares), sequel diretto da Joachim Rønnin e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters e Gillian Anderson

Disney e l’attore Jared Leto hanno recentemente pubblicato una prima foto di Tron: Ares del regista Joachim Rønnin (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Maleficent – Signora del male), sequel che segna il terzo film per il grande schermo del franchise lanciato nel lontano 1982.

L’immagine è accompagnata da una dichiarazione del regista che si dice entusiasta di portare questo nuovo film ai fan di tutto il mondo. Tron: Ares si basa sull’eredità di design, tecnologia e narrazione all’avanguardia già visto nei precedenti. Il film scritto da Jesse Wigutow e Jack Thorne, segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale in una missione pericolosa, che segna il primo incontro dell’umanità con l’A.I. esseri.

Ares vede nel cast Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Gillian Anderson. Ed ancora Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer e Emma Ludbrook, che già aveva collaborato con Jared Leto nel non eccezionale Morbius.

Tron 3: la sinossi e la prima foto di Ares

Jared Leto e lo sceneggiatore e regista del Tron originale, Steven Lisberger, sono i produttori con Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Leto, Emma Ludbrook. Russell Allen è il produttore esecutivo.

Vogliamo essere sicuri di avere un film che soddisfi le ambizioni delle cose che lo hanno preceduto e penso che ora le idee che abbiamo esplorato in TRON e il modo in cui immagineresti che queste idee si evolvano siano più rilevanti di quanto non siano mai state. Quindi sembra il momento giusto…ma dobbiamo farlo bene. Dobbiamo capire la storia e dobbiamo trovare la squadra giusta. E quindi c’è ancora qualcosa da fare prima di avere molto da dire sul film.

Durante una precedente intervista, al regista Joseph Kosinski era stato chiesto del suo grande debutto alla regia con Tron: Legacy, e durante quella conversazione, ha rivelato di aver incontrato il regista di Tron: Ares e ha detto che il film sarà parzialmente collegato alla versione del film a cui stava lavorando.

