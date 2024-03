Galaxy S24 in offerta su Unieuro e in regalo il Galaxy Watch6!

Ci sono tantissime possibilità che riteniamo davvero imperdibili. Non approfittare di questa occasione, specialmente se si sta cercando un nuovo smartphone al top di gamma con alte prestazioni, sarebbe una mossa da stupidi. Infatti su Unieuro trovate in offerta il Galaxy S24 e in più avrete in regalo il Galaxy Watch6!

Ci sono davvero tantissime offerte di cui vi consigliamo di approfittare in questo periodo dell’anno. Se infatti prima vi abbiamo segnalato questa offerta sul Galaxy S24 Ultra con in omaggio il Tab S9 FE, allo stesso tempo c’è un’altra offerta di Unieuro molto interessante sul Galaxy S24, il modello di base (anche se in realtà questa offerta vale anche se acquistate un Galaxy S24+, la scelta sta a voi). Attenzione, avete tempo fino al 17 marzo! Fatto sta che, se acquistate uno di questi due prodotti, avrete in omaggio il Galaxy Watch6, uno smartwatch di ultima generazione sempre della stessa azienda, la Samsung, che rientra nella line-up di smartwatch chiamata proprio Samsung Galaxy Watch. Lo smartwatch che danno in omaggio insieme al vostro acquisto è proprio di ultima generazione e ha tutto quello che potremmo mai richiedere in qualsiasi smartwatch che desideriamo avere oggi e molto altro. Potete approfittare dell’offerta cliccando qui.

Galaxy S24 + Galaxy Watch6: come approfittare dell’offerta di Unieuro

I passaggi da seguire per approfittare di questa offerta sono molto semplici. Innanzitutto acquistate il Samsung Galaxy S24 (ripetiamo, va bene anche il Galaxy S24+ se preferite quello) in un negozio fisico di Unieuro o anche sullo store online. Una volta che avete fatto, dovete confermare il vostro acquisto caricandone la prova a a questo indirizzo. Dovete farlo entro e non oltre il 16 aprile 2024. Se tutto è andato a buon fine, riceverete un’e-mail di validazione, questa e-mail confermerà che l’acquisto è andato a buon fine e riceverete il Galaxy Watch6. L’e-mail arriverà entro 180 giorno dal vostro acquisto e potrete ritirarlo verso l’indirizzo recato in sede di registrazione dell’acquisto.

Ora avete due prodotti Galaxy al top di gamma al prezzo di uno! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.