Steam è diventata, nel corso degli anni, una delle migliori piattaforme per i pc gamers su cui acquistare e scaricare videogiochi. Come per tutti gli altri store, però, c’è la possibilità di ottenere dei codici da riscattare. In questa guida scopriremo insieme come riscattare codici su Steam

Chi si è appena approcciato al mondo del pc gaming, si renderà conto che ci sono tantissime possibilità per giocare ai videogiochi, internet è un mondo aperto si può trovare qualsiasi cosa. Ma noi, sinceramente, ci sentiremmo di consigliarvi sempre di acquistare e scaricare titoli su Steam. Conoscerete sicuramente questa piattaforma, anche solo per sentito dire, visto che è praticamente la piattaforma di videogiochi più popolare di internet. Come ogni piattaforma di videogiochi che si rispetti, c’è la possibilità di riscattare codici, proprio come nel caso della PlayStation (qui trovate la guida al riscatto codici su PS5) o come nel caso della Xbox. Ora vediamo come fare a riscattarli su Steam!

Attivare il codice | Come riscattare codici su Steam

Se avete acquistato oppure ottenuto un codice di Steam, bisogna per prima cosa attivarlo, ma è una cosa davvero molto semplice. Tenete presente che il codice può avere un aspetto del tipo WH573-FTM44-9BVHT. Un codice con lettere e numeri separato in diversi segmenti e può avere una combinazione di 16 cifre. Tenetelo a portata di mano e poi seguite questi passaggi. Prima cosa, avviate Steam e poi cliccate su giochi dal menu in alto. A questo punto cliccate su “attiva prodotto su Steam“, vi chiederà poi di inserire il codice che avete. Inseritelo, cliccate su Avanti e poi seguite le istruzioni successive. Al termine dell’operazione potrete installare il gioco. Nel caso di problemi, verrete avvisati. Ricordate che non è possibile riutilizzare i codici, quindi se qualcuno l’ha già usato non potete riutilizzarlo voi.

Codice Steam Wallet | Come riscattare codici su Steam

Questi sono un po’ diversi dai codici Steam standard. Questi sono codici che possono essere acquistati come carte regalo digitali direttamente su Steam oppure tramite dei negozi di videogiochi. Queste carte hanno un codice che potete usare per aggiungere dei soldi al vostro account Steam. Farlo è molto semplice. Avviate Steam, poi cliccate su giochi e subito dopo su “riscatta codice portafoglio Steam“. Nella pagina dopo, cliccate per inserire il codice della carta regalo e fare clic su “continua“. Visualizzerete il saldo del vostro account in alto a destra, saldo che potrete usare per acquistare quello che volete.

Riscattare codici su cellulare | Come riscattare codici su Steam

Dovete sapere che è possibile riscattare codici anche dall’applicazione di Steam, disponibile sia per Android che per iOS. Quest’app è molto utile sia per tenere al sicuro il vostro account con Steam Guard, ma anche per cercare delle offerte quando non potete usare il vostro computer. Anche qui la procedura è molto semplice, dovete solo effettuare l’accesso e subito dopo cliccare su “portafoglio” in alto a destra dello schermo. Alla voce “il tuo account Steam” cliccate poi su “riscatta una carta regalo Steam o un codice portafoglio” e a questo punto dovete soltanto inserire il codice portafoglio Steam e premere invio. Dall’app potete anche aggiungere fondi.

Attivare codici da cellulare

L’app di Steam è talmente comoda ed efficace che potete riscattare codici anche da cellulare. Questa impostazione non è evidente nell’app, ma è comunque possibile farlo. Innanzitutto assicuratevi che l’app sia connessa e che abbiate effettuato l’accesso al vostro account e visitate questa pagina. A questo punto si aprirà la pagina per inserire il codcie. Inseritelo e potrete ottenere il contenuto che volevate. Una volta riscattati i codici su smartphone, potrete scaricare i giochi. Se il vostro pc o portatile è acceso, potete anche scaricare il contenuto da remoto. Basta cliccare sul tasto apposito e farà tutto in automatico.

Speriamo che la guida vi sia stata utile! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei videogiochi e molto altro.