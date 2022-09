Recensione Biomutant (PS5): mutazione next gen

In questa recensione scopriamo insieme la versione next gen (PS5) di Biomutant, una versione più raffinata dell’odissea open world divertente e affascinante ma imperfetta

Biomutant è un action RPG di natura open world sviluppato da Experiment 101 e, pubblicato da THQ Nordic su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo scorso 25 maggio 2021 (qui trovate la nostra recensione completa). Quella che abbiamo provato è la versione next-gen, per PlayStation 5. Per i possessori delle versioni della scorsa generazione, l’upgrade alle nuove console è gratuito.

A distanza di poco più di un anno dal suo lancio originale, in quella che ormai adesso è la old gen, Biomutant si presenta sulle nuove console, offrendo diverse modalità prestazionali e un colpo d’occhio migliorato ma, non apportando altro al titolo base, portandosi dietro i suoi precedenti limiti tecnici.

Migliorie grafiche e non solo

La nuova versione del gioco, offrirà tre diverse modalità grafiche, tra cui il giocatore può scegliere: modalità fedeltà, con immagini native a 4K bloccate a 30 fotogrammi al secondo, la modalità prestazioni, con 60 fotogrammi al secondo alla risoluzione di 1440p, e infine la modalità “qualità scatenata”, che promette da 40 a 60 fotogrammi al secondo alla risoluzione dinamica 4K. Non ci resta che scegliere quella più congeniale a noi e lanciarci di nuovo o per la prima volta in questa avventura.

I miglioramenti apportati dalla versione PS5 si estendono anche al di là delle immagini, con il supporto del grilletto adattivo e del feedback aptico che aggiungono un livello di immersione che prima non c’era. Il rumore delle pistole che sparano, le spade che affilano l’aria e i salti da una superficie all’altra, sono tutti trasmessi attraverso il controller DualSense.

Una bella caratteristica che Biomutant vanta è il supporto al salvataggio incrociato con la versione PS4 del gioco, ciò significa che è possibile riprendere da dove si era interrotto non appena si aggiorna alla versione PS5 di Biomutant.

Il mondo senza umani – Recensione Biomutant (PS5)

Per chi non ne avesse mai sentito parlare e si ritrovasse ora a dover decidere se acquistarlo o meno, facciamo un rapido riassunto. Il mondo è stato devastato da liquami tossici e da questa contaminazione sono nati esseri viventi mutati.

In questo mondo selvaggio, contaminato da radiazioni e tanti altri pericoli, si muove il nostro “biomutante”, un esserino di pelo, che dopo aver vissuto eventi traumatici in tenera età si ritrova a dover prendere a cazzotti il proprio destino. Dovrà scegliere se votarsi al male e augurare la distruzione completa del mondo o agire per il bene, salvandolo dalle fauci dei terribili “Mangiamondo”.

Biomutant, fa subito capire che prima ancora di essere un action ha un’anima RPG. Infatti dovremo scegliere le caratteristiche principali della nostra bestiolina, cambiandone anche le sue caratteristiche fisiche. Rendendo il personaggio più forte avremo un aspetto più tozzo, mentre preferendo l’agilità avrà gambe più lunghe e sarà slanciato, optando per l’intelletto avrà un cranio più grande, fino alla colorazione della pelliccia.

Classi, tribù e decisioni da prendere – Recensione Biomutant (PS5)

Si potranno scegliere fino a cinque differenti classi: Dead-Eye, Commando, Psi-freak, Saboteur e Sentinel. Ognuna di queste ha vantaggi e svantaggi, oltre all’equipaggiamento esclusivo (spade a due mani, dual wield, pistole, fucili d’assalto e così via) non c’è molto da preoccuparsi, infatti salendo di livello, sarà possibile costruire il proprio personaggio come meglio si crede, senza essere legati alla scelta iniziale. La possibilità di personalizzare il personaggio non finisce qui, ci sono ulteriori poteri (vomito tossico verde che contamina un’area, per esempio) e altri psichici (palle di fuoco e sfere luminose).

Durante la nostra avventura, saremo chiamati a prendere diverse decisioni, scegliere con quale tribù allearci, e molti altri “bivi”, alcuni in apparenza totalmente superficiali, ma ognuno di essi andrà ad aumentare una delle due categorie dandoci accesso a delle abilità uniche, oltre che a condurci a uno dei diversi finali.

Purtroppo la narrazione di Biomutant soffre di una direzione cinematografica mediocre, il gioco è stato realizzato da 20 persone, ed è chiaramente visibile dai tagli apportati a tutto ciò che un team così piccolo non riusciva gestire. Questa mancanza di risorse si palesa poi anche nel combattimento, che è si fluido e a tratti piacevole, ma manca completamente di fisicità e pesantezza.

La pecca più grande è forse la mancanza di un reale feedback dei colpi, che sembrano fendenti tirati all’aria, per non parlare di quando ci si rende conto che qualsiasi nemico di taglia medio-grande è affrontabile meglio da lontano con armi da fuoco che da vicino sfruttando l’arsenale che abbiamo a disposizione.

Conclusioni

Nonostante questi difetti, Biomutant si afferma come un RPG d’azione open-world, ampiamente divertente grazie alla sua ambientazione unica, al sistema di creazione di più classi e ai ritmi esplorativi rilassanti. Il colpo d’occhio era davvero buono anche sulla precedente generazione di console. Adesso con l’upgrade next gen tutto questo si amplifica ancor di più, andando a migliorare uno dei punti di forza del gioco.

Un po’ anonimo il comparto sonoro, al contrario del narratore, una voce fuoricampo che ci racconterà sempre quello che accade nel mondo. Da segnalare la presenza di sottotitoli e audio doppiati interamente in lingua italiana.

Se non avete acquistato il gioco su console di scorsa generazione, probabilmente non sarà la versione next-gen a convincervi. Diamo però i dovuti meriti al team di sviluppo, estremamente contenuto, che è riuscito a tirar fuori un vero e proprio miracolo. Per questo motivo, è possibile chiudere un occhio e dargli una chance. In caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.

