PlayStation Plus Ottobre 2021: un leak svela i titoli in anticipo?

I giochi gratis del PlayStation Plus stanno diventando sempre più il segreto di pulcinella: un leak sembra aver svelato quelli in arrivo in Ottobre

E ci ritroviamo qui, di nuovo, per l’ennesimo mese consecutivo a svelarvi con largo anticipo quelli che saranno (molto probabilmente) i titoli gratis del PlayStation Plus di Ottobre. Rimangono pochi giorni alla chiusura di Settembre, quindi consigliamo agli abbonati che ancora non hanno riscattato i giochi gratuiti del mese di farlo. Ci prepariamo quindi a salutare Hitman 2, Predator Hunting Grounds e Overcooked! All you can eat e a dare il benvenuto a tre nuovi titoli, di cui due per PlayStation 4 ed uno esclusivo PlayStation 5. Nelle scorse ore, è trapelato in rete un leak da Dealabs, noto sito francese che aveva già leakato i titoli di settembre, che li svela esattamente tutti e tre.

Se il leak è corretto, ad ottobre potremo mettere le mani su Hell Let Loose (PlayStation 5), Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21. Hell Let Loose è un FPS uscito originariamente nel 2019 in accesso anticipato e che si avvia alla release completa su console next-gen (quindi anche su Xbox Series X | S). Alcuni rumor sulla sua presenza fra i titoli gratis di ottobre del plus erano già emersi le scorse settimane, a causa di alcune discrepanze fra la pagina del titolo sugli store di Sony e Microsoft. Vi lasciamo un trailer per capire di cosa si tratta proprio qua sotto.

Il PlayStation Plus di Ottobre protagonista dell’ennesimo leak: vediamo insieme i titoli previsti!

Mortal Kombat X non ha bisogno di grandi presentazioni in quanto si tratta, a tutti gli effetti, di uno dei migliori picchiaduro mai concepiti nella storia del gaming. Stesso discorso vale per PGA Tour 2K21, un classico per gli amanti dello sport, che rimane il più grande esponente dei giochi di Golf attualmente presente sul mercato. Ammettiamo che la varietà dei titoli del plus di Ottobre è piuttosto notevole: uno sportivo, un FPS e un picchiaduro. Magari tutti i mesi fossero così!

Vi ricordiamo come sempre di prendere questi leak con le dovute pinze, ma se andrà come gli scorsi mesi questi sono i giochi gratis del PlayStation Plus di Ottobre in arrivo. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!