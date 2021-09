Torna puntuale come sempre l’appuntamento con i giochi riservati agli iscritti a PlayStation Plus: scopriamo insieme quali sono i titoli PS4 e PS5 del prossimo mese di Settembre

L’estate sta finendo, e un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va. Così cantavano qualche (troppi! Sigh…) anni fa i mitici Righeira, ma a dispetto della stagione che ci apprestiamo oramai a salutare, abbiamo tantissima voglia di scoprire cosa ha in serbo il mese di Settembre per tutti gli iscritti a PlayStation Plus. Nonostante la tristezza per le spiagge e gli ombrelloni che ci apprestiamo a salutare, difatti, ci sono sempre i giochi gratuiti per PS4 e PS5 a lenire il progressivo arrivo dell’autunno. Prepariamoci, quindi, a salutare i titoli dell’Agosto oramai terminato, e a salutare le bentrovate new entry.

Agosto, non è stato il mese più freddo dell’anno

No, tanto per rimanere in ambito musicale, le parole dei Perturbazione non si sono sposate bene con l’ottavo mese dell’anno, vista la calura opprimente che ne ha caratterizzato la quasi totalità delle giornate. Speriamo, pertanto, che i prossimi 30 giorni siano più sopportabili in fatto di temperatura, visto che a scaldare la situazione ci pensano i giochi che Sony ha preparato per gli iscritti al suo servizio in abbonamento.

A partire dalla prossima settimana saranno difatti disponibili per il download, Overcooked: All You Can Eat (in versione PS5), Hitman 2 e Predator: Hunting Grounds (entrambi per PS4 e PS5). Ovviamente per poterli ottenere gratuitamente sarà necessario essere abbonati a PlayStation Plus, e se ancora non lo siete potete trovare la sottoscrizione a prezzo scontato sulle pagine di Instant Gaming.

Tutto a volontà! – PlayStation Plus Settembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Si dice che troppi cuochi guastino la cucina, ma non è sicuramente il caso di Overcooked: All You Can Eat. Il titolo firmato Team 17, che comprende i due capitoli della serie e tutti i DLC rilasciati per entrambi, difatti riesce a dare il meglio se giocato in compagnia. Non importa che si ami il sushi, la pizza o gli hamburger, quello che conta è cooperare per riuscire a portare a casa il servizio, il tutto in uno spassoso gioco pensato essere goduto assieme ad altri giocatori. Occhio a non bruciare la cena!

L’arte di uccidere – PlayStation Plus Settembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Trovarsi a faccia a faccia con l’Agente 47 non è mai un buon segno, anche se oggettivamente si tratta di un’eventualità alquanto rara. Già, perchè il protagonista di Hitman 2 tende ad agire senza dare troppo nell’occhio, e quando si vede è oramai troppo tardi per mettersi in salvo. Pronti a fare strage (non certo di cuori!) nel fortunato titolo sviluppato da IO Ineractive?

Cacciatori o prede? – PlayStation Plus Settembre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Simbolo indiscusso della filmografia action della fine degli anni ’80, Predator è riuscito a ritagliarsi il suo bravo posticino nel cuore di milioni di appassionati, non solo del cinema. Non sono state, difatti, rare le incursioni del letale cacciatore alieno all’interno del mondo del gaming, e Predator: Hunting Grounds è solo l’ultimo arrivato in ordine di tempo. Uno sparatutto asimmetrico che in cui nulla è scontato, ed in cui potremo essere sia cacciatori che prede.

Benvenuto autunno!

E così siamo giunti al temine del nostro consueto speciale dedicato ai titoli riservati agli iscritti a PlayStation Plus. Siete soddisfatti di quello che Sony ha in mente? C'è un gioco che proprio non vedete l'ora di provare a tutti i costi?