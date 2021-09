Vediamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei di Overcooked All You Can Eat, la raccolta dei due titoli della serie uscita su next-gen e protagonista del PlayStation Plus di settembre

Se siete contemporaneamente appassionati di cucina e di videogiochi, sicuramente avrete provato, nel momento clou della scorsa generazione, i due Overcooked di Team 17 e Ghost Town Games. Strambi e velocissimi, entrambi i capitoli sono riusciti a catturare il favore del pubblico e in parte anche della critica, tanto da convincere il publisher a crearne una raccolta migliorata e corretta per le console di nuova generazione. Overcooked All You Can Eat (qui trovate la nostra recensione!) è disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X | S ed è inoltre completamente gratuito per tutti gli abbonati al PlayStation Plus nel mese di settembre. Prendete il vostro cappello da chef e preparatevi, perché completare entrambi i titoli al 100% non sarà affatto semplice. Sì, ci riferiamo a voi, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Overcooked All You Can Eat consta di 43 statuette totali, di cui 28 di bronzo, 11 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. In questo caso, vista la natura del titolo, non metteremo alcun avviso di spoiler. Vi ricordiamo che, in ogni caso, le descrizioni dei trofei sono esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Overcooked All You Can Eat: vediamo la lista trofei!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Incubi culinari : Completa una cucina in Munch Mansion.

: Completa una cucina in Munch Mansion. Di un altro pianeta : Completa una cucina in Cosmic Canteen.

: Completa una cucina in Cosmic Canteen. Pop! : Completa una cucina su un palloncino.

: Completa una cucina su un palloncino. Sottoterra : Completa una cucina nelle miniere.

: Completa una cucina nelle miniere. Procione magico : Teletrasportati mentre sei il procione.

: Teletrasportati mentre sei il procione. Va tutto bene : Manda a fuoco 10 caselle allo stesso tempo.

: Manda a fuoco 10 caselle allo stesso tempo. Imbranati in cucina : Rigenerati 10 volte.

: Rigenerati 10 volte. È CRUDOOO : Consegna il piatto sbagliato 5 volte.

: Consegna il piatto sbagliato 5 volte. È FREDDO : Tieni un piatto completo per 30 secondi prima di consegnarlo.

: Tieni un piatto completo per 30 secondi prima di consegnarlo. Sfida in cucina! : Completa 15 partite in modalità uno contro uno.

: Completa 15 partite in modalità uno contro uno. Raccolta differenziante : Getta 99 oggetti nel cestino.

: Getta 99 oggetti nel cestino. Infiammabile : Usa il lanciafiamme per cucinare 20 cose.

: Usa il lanciafiamme per cucinare 20 cose. È qui la festa? : Completa 15 cucine in modalità Arcade.

: Completa 15 cucine in modalità Arcade. Il cuoco oculato: Gioca un livello con 4 chef con gli occhiali.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Overcooked All You Can Eat: vediamo la lista trofei!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Rischio calcolato : Impedisci che un ingrediente si bruci all’ultimo secondo.

: Impedisci che un ingrediente si bruci all’ultimo secondo. Picnic con l’orso : Gioca a un livello di Delizie intorno al fuoco con 4 chef orsi.

: Gioca a un livello di Delizie intorno al fuoco con 4 chef orsi. Campione delle mie scatole : Gioca un livello in modalità classica, usando solo chefs con la testa-scatola, ottenendo 3 stelle.

: Gioca un livello in modalità classica, usando solo chefs con la testa-scatola, ottenendo 3 stelle. Cena di pesce : Gioca nei panni di una creatura marina in un livello di Sushi.

: Gioca nei panni di una creatura marina in un livello di Sushi. Rettili in cucina : Gioca un livello con 4 chef rettili.

: Gioca un livello con 4 chef rettili. Aggiungi un mostro a tavola : Gioca a Overcooked! 4-2 con uno chef lupo mannaro, uno fantasma e uno vampiro.

: Gioca a Overcooked! 4-2 con uno chef lupo mannaro, uno fantasma e uno vampiro. Lanci spaziali : Lancia e riprendi un ingrediente tra 4 chef alieni per 15 volte senza farlo cadere.

: Lancia e riprendi un ingrediente tra 4 chef alieni per 15 volte senza farlo cadere. Critico gastronomico : Lancia 5 pomodori a un altro giocatore.

: Lancia 5 pomodori a un altro giocatore. Infestazione : Gioca a Overcooked! 2-2 con 4 giocatori che usano lo chef topo.

: Gioca a Overcooked! 2-2 con 4 giocatori che usano lo chef topo. Non sospettano nulla… : Gioca un livello con 4 giocatori, 3 dei quali usano lo stesso chef.

: Gioca un livello con 4 giocatori, 3 dei quali usano lo stesso chef. Che maniere! : Spingi qualcuno fuori da un livello.

: Spingi qualcuno fuori da un livello. Ai miei tempi…: Prova a lanciare qualcosa in Overcooked!

Prova a lanciare qualcosa in Overcooked! Puoi accarezzare il cane? : Accarezza Kevin in Overcooked!

: Accarezza Kevin in Overcooked! Puoi ancora accarezzare il cane?: Accarezza Kevin in Overcooked! 2.

I trofei d’argento – Overcooked All You Can Eat: vediamo la lista trofei!

Vediamo insieme i trofei d’argento:

Buffet libero : Completa il contenuto The Ever Peckish Rises.

: Completa il contenuto The Ever Peckish Rises. Viaggiatore : Completa il primo livello in tutti i Mondi 1.

: Completa il primo livello in tutti i Mondi 1. Dritto in pentola : Lancia 100 ingredienti in una pentola.

: Lancia 100 ingredienti in una pentola. Mezzogiorno di fuoco : Vinci una cucina in modalità uno contro uno.

: Vinci una cucina in modalità uno contro uno. Patatine per contorno? : Completa un mondo Contorno extra.

: Completa un mondo Contorno extra. Chi ben comincia… : Completa i tutorial di Overcooked! e Overcooked! 2.

: Completa i tutorial di Overcooked! e Overcooked! 2. Fast food : Completa 5 liste in meno di 30 secondi in modalità classica.

: Completa 5 liste in meno di 30 secondi in modalità classica. La cucina perfetta : Completa un livello in modalità classica seguendo l’ordine delle ricette.

: Completa un livello in modalità classica seguendo l’ordine delle ricette. Gastronomia emotiva : Usa tutte le emote.

: Usa tutte le emote. Ignifugo : Spegni le fiamme in una cucina.

: Spegni le fiamme in una cucina. Guida con prudenza: Metti sotto Pane Malfermo 10 volte.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Overcooked All You Can Eat: vediamo la lista trofei!

Scopriamo insieme i tre trofei d’oro:

Chef di fama mondiale : Scopri tutte le aree / livelli nei giochi principali.

: Scopri tutte le aree / livelli nei giochi principali. Il Pane Malfermo : Completa Overcooked! 2 e salva il Regno delle Cipolle… di nuovo.

: Completa Overcooked! 2 e salva il Regno delle Cipolle… di nuovo. Eroe del timo: Completa Overcooked! e salva il Regno delle Cipolle!

Infine, ecco il titolo del trofeo di platino di Overcooked All You Can Eat:

Chef leggendario: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Overcooked All You Can Eat. Che cosa ne pensate del titolo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!