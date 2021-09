Rumor, PlayStation Plus: svelato il primo gioco gratis di ottobre?

Stando ad alcune voci di corridoio che si sono alzate nelle scorse ore, avremmo già il titolo del primo gioco gratis del PlayStation Plus di Ottobre: scoprite insieme a noi di che si parla

Nel mese di settembre, gli abbonati al PlayStation Plus di casa Sony hanno potuto riscattare gratuitamente Predator Hunting Grounds e Hitman 2 su PS4 e Overcooked All You Can Eat su PS5. Siamo già a metà mese, e stanno inziando a circolare in rete le prime speculazioni su quali saranno i prossimi titoli gratis del mese di ottobre. Nelle scorse ore, un rumor partito ovviamente da Reddit che si è fatto via via più insistente a causa di alcuni indizi disseminati in giro ha preso piede ed ha suggerito quale potrebbe essere, ma è ancora da prendere tutto con le pinze, il primo gioco gratuito del PlayStation Plus di Ottobre.

Stiamo parlando di Hell Let Loose, titolo originariamente uscito solo su PC in Early Access e di cui vi abbiamo già parlato in una prolissa anteprima (che potete trovare cliccando qui) lo scorso anno. Un FPS multigiocatore molto sui generis e che sicuramente non apportava nulla di particolarmente nuovo, ma che stuzzicava il palato dei fan del genere e lo faceva toccando le corde giuste. Fra giusto un paio di settimane, più precisamente dal 5 ottobre, il gioco arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, con tanto di cross-play fra tutte le piattaforme. E, a quanto pare, c’è qualcosa di interessante per la release su piattaforme Sony.

Hell Let Loose sarà il primo gioco gratis del Plus di ottobre?

Questo perché, nonostante i pre-order di Hell Let Loose siano stati aperti su console Xbox, sulla pagina dedicata del PlayStation Store possiamo trovare soltanto un generico “Coming Soon”. Inoltre, sono in arrivo sia una Open sia una Closed Beta dedicati al titolo di Black Matter e Team 17, che saranno disponibili esclusivamente su PS4 e PS5. Insomma, delle belle differenze di trattamento tra le due versioni, sicuramente molto strane.

Nulla di tutto ciò ci assicura che Hell Let Loose sarà il primo gioco gratis del PlayStation Plus di ottobre, ma sono comunque congetture piuttosto interessanti. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!