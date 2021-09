Shin Megami Tensei V News: Volume 3, la data è vicina

Shin Megami Tensei V ottiene una data per il prossimo aggiornamento presentato nel Volume 3 delle News dedicate al capitolo

Di recente la data del Volume 3 di Shin Megami Tensei V News, programma dedicato alle informazioni mensili sul gioco in uscita per Nintendo Switch, è stata annunciata sull’account Twitter ufficiale, dopo che Atlus ha già introdotto con vari video ed immagini nel Volume 1 e nel Volume 2 i personaggi principali, le meccaniche di combattimento, le funzioni delle abilità e statistiche.

Riassunto di Shin Megami Tensei V News, in vista della data del Volume 3

Prima di andare a parlare del Volume 3, ricapitoliamo ogni novità data all’interno del programma di news su Shin Megami Tensei V:

Il cast principale: Sono Tao Isonokami, Yuzuru Atsuta e Miyazu, Ichiro Daza, Hayao Koshimizu.

Sono Tao Isonokami, Yuzuru Atsuta e Miyazu, Ichiro Daza, Hayao Koshimizu. Le Magatsuhi Skills: Mosse speciali attivate con il riempimento della Barra Magatsuhi . Sono potenti attacchi che causano un incredibile quantità di danno, oltre a dare anche supporto e cure. Ma attenzione, poiché anche i nemici possono utilizzarla.

Mosse speciali attivate con il riempimento della . Sono potenti attacchi che causano un incredibile quantità di danno, oltre a dare anche supporto e cure. Ma attenzione, poiché anche i nemici possono utilizzarla. I nuovi personaggi: Sono Shohei Yakumo e Lady Nuwa, Dea della mitologia cinese, che lavora con lui; Abdiel, Arcangelo a capo del quartier generale di Bethel.

Sono Shohei Yakumo e Lady Nuwa, Dea della mitologia cinese, che lavora con lui; Abdiel, Arcangelo a capo del quartier generale di Bethel. Le Essenze: Esplorando Da’at si troveranno delle Essenze, entità spirituali contenenti il potere dei demoni. Vanno fuse con le abilità ed affinità di un demone specifico, e permettono di modificare le abilità del protagonista. Con le Essenze si ottengono vantaggi strategici mediante la propria build.

La Gloria ed i Miracoli: In certe situazioni nel Da’at si potrà ottenere Gloria, manifestazione della dignità di Dio, utilizzabile per imparare dei Miracoli nel Mondo delle Ombre , cioè potenti abilità che alterano le leggi della natura.

In certe situazioni nel Da’at si potrà ottenere Gloria, manifestazione della dignità di Dio, utilizzabile per imparare dei , cioè potenti abilità che alterano le leggi della natura. Le funzioni: Con Migliora Evocazione, i demoni alleati evocati in battaglia avanzeranno una statistica casuale. Attraverso la Pacificazione, si può ottenere il perdono dai demoni. Infine, la funzione Ricordi non Dimenticati fa ottenere ai nuovi demoni degli EXP in base alle statistiche dei demoni fusi.

Il Volume 3 di Shin Megami Tensei V News è stato fissato per domani 27 settembre, e un altro Volume è stato programmato in una finestra di uscita data per ottobre. Ancora non si conoscono i temi che si andranno a toccare, ma continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati, e controllate lo store Instant Gaming per giochi a prezzi vantaggiosi.