PSVR2: data di uscita confermata per l’adattatore PC

Niente di virtuale, la data di uscita è reale: ecco quando aspettarvi di poter usare la tecnologia di PSVR2 sul vostro PC da gaming

Dopo i vari tease in merito il supporto di PSVR2 nei mesi passati, l’adattatore per PC ha finalmente la sua agognata data di uscita. Sony ha rivelato che, per sessanta euro presso alcuni rivenditori o tramite lo store online di PlayStation, la periferica sarà disponibile il 7 di agosto. Con questo dispositivo sarà dunque possibile bruciare i tempi di Valve e giocare finalmente al tanto acclamato Half-Life: Alyx. Ironia vuole che i fan del titano cobalto stiano richiedendo da ormai diverso tempo un port del gioco sulla piattaforma di Sony, ma al momento l’unico sistema per giocarci è questo. Non è uno sgambetto a senso unico: neanche sul fronte delle uscite PlayStation su Steam c’è granché di che gioire. Nel frattempo, vi lasciamo ai requisiti di sistema.

L’amore litigarello tra PSVR2 e PC: cosa aspettarsi alla data di uscita

Nello svelare la data di uscita, Sony ha spiegato quali siano gli scotti da pagare per usufruire di PSVR2 su PC. La periferica infatti è “nata e concepita per l’utilizzo su PS5, e pertanto certe feature come HDR, feedback sonoro, rintracciamento oculare, grilletti adattivi e feedback aptico (vibrazione esclusa) non saranno disponibili su computer,” così mette le mani avanti il post sul blog ufficiale. “Tuttavia le altre funzioni di immersione ad alta fedeltà sono supportate, come il 4K (2000×2040 su ogni occhio) e l’audio 3D nei giochi che lo supportano.” Siccome ognuno tira l’acqua al suo mulino, Sony reitera quanto PS5 sia il modo migliore per giocare in realtà virtuale. Per usare la periferica con Half-Life: Alyx, War Thunder, Fallout 4 VR ed altri titoli per SteamVR occorre sfruttare un cavo DisplayPort 1.4, nonché scaricare l’app designata.

