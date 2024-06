Banana: un gioco per accumulare credito su Steam?

Microsoft Rewards fatevi da parte: c’è un nuovo benefattore in città, un gioco in cui guadagnare crediti Steam cliccando sull’eponima Banana

Di tutti quelli che potreste trovare nella classifica di Steam, a quanto pare il gioco più spolpato dagli utenti risponde al nome di “Banana”. È un titolo gratuito in cui cliccare sull’immagine del frutto senza che accada alcunché. Tuttavia, il picco massimo raggiunto finora ammonta a 37.000 giocatori attivi, speronando persino Hades II, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 e altri pesi massimi. Che sta accadendo? La situazione assomiglia al caro vecchio Egg, in cui il “protagonista” era un uovo. Titoli di questo “calibro” non vanno giocati in senso convenzionale, bensì in modo tale da sfruttare la compravendita di oggetti che il marketplace di Valve ha concesso con i cappelli di Team Fortress 2.

Il credito facile su Steam con il “gioco della Banana”

Il creatore di Egg, Robert Partyson (chiaramente uno pseudonimo) ha commentato su Steam il gioco definendo Banana come “una versione più brutta di Egg, LOL” (testualmente, ndr). Su Discord, la spiegazione: “aprite il gioco, giocate per un minuto e, dopo tre ore, potrete raccogliere una banana cliccando. Dopo un’ora, si sblocca il pool degli oggetti rari, ottenendo così una banana ogni diciotto ore. Riaprite il gioco ogni tre o diciotto ore e cliccate una volta. Ci sono anche eventi speciali in cui ottenere banane rare a tema.” La possibilità di vendere queste ultime ammonta a ottanta euro per frutto, e sebbene difficilmente qualcuno sarebbe disposto a comprarle è palese che la natura gratuita del titolo consenta di accumulare credito per comprare i giochi “veri”. Non sono NFT, poiché evitano di deturpare l’ambiente con le blockchain. Il che le rende migliori di default.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa… bizzarra opportunità con cui aprire la settimana?