Come avere il Game Pass gratis | Novembre 2023

In questo articolo vi parleremo di come avere l’abbonamento all’Xbox Game Pass gratis o quasi sfruttando le diverse possibilità presenti online

Se possedete una console Microsoft oppure un PC da gaming, allora sicuramente conoscerete bene l’Xbox Game Pass. Questo servizio ad abbonamento permette ai giocatori di accedere ad un’ampia libreria di titoli e su console presenta anche delle feature aggiuntive.

Poter accedere ad un gran numero di videogiochi pagando un singolo abbonamento fa certamente gola a molti, ma purtroppo per alcuni il prezzo da pagare mensilmente potrebbe essere troppo alto. Se quindi siete alla ricerca di un modo per risparmiare, in questo articolo vi parleremo di come avere l’abbonamento all’Xbox Game Pass gratis o quasi utilizzando anche siti come Instant Gaming o GoSplit.

Prezzo e vantaggi dell’abbonamento | Come avere il Game Pass gratis

Per prima cosa vogliamo parlarvi di quanto costano e cosa offrono le diverse tipologie di Xbox Game Pass. Il servizio infatti è diviso in diversi piani di abbonamento che si differenziano sia per il prezzo che per i contenuti. Inoltre, a seconda del fatto che giochiate su console oppure PC, avrete accesso ad alcune tipologie di Game Pass molto specifiche.

Il Game Pass Core è disponibile solamente per chi gioca su Xbox e costa solo €6,99 al mese. Grazie a questo abbonamento avrete la possibilità di giocare online su console e in più avrete anche accesso ad un catalogo composto da ben 36 titoli. Inoltre gli abbonati a questo tipo di abbonamento avranno anche accesso ad esclusivi sconti e offerte.

In alternativa, se giocate principalmente su computer, potete abbonarvi al PC Game Pass per soli €9,99 al mese. Questo abbonamento vi permette di accedere all’intero catalogo di giochi per PC del Game Pass e inoltre include al suo interno anche EA Play. EA Play è un servizio ad abbonamento molto simile al Game Pass che vi permetterà di giocare senza costi aggiuntivi a tantissimi titoli di qualità targati Electronic Arts.

Infine, se avete sia un PC che una console Xbox, potete sottoscrivere un abbonamento all’Xbox Game Pass Utlimate. Questo piano di abbonamento include tutte le feature del Game Pass Core e di quello per PC, e può tranquillamente essere utilizzato in contemporanea su entrambe le piattaforme. Inoltre il Game Pass Ultimate vi permette anche di accedere all’Xbox Cloud Gaming, un servizio attualmente in beta che vi consente di giocare a tantissimi titoli direttamente in streaming.

Periodo di prova | Come avere il Game Pass gratis

Adesso è arrivato il momento di parlare di come avere l’Xbox Game Pass gratis. Ovviamente è difficile sfruttare un abbonamento di questo tipo senza pagare ma, se siete davvero determinati a non spendere un soldo, allora potete sempre provare a sfruttare il periodo di prova. Come la maggior parte dei servizi di questo tipo infatti anche Microsoft offre ai giocatori la possibilità di testare per qualche giorno il Game Pass senza pagare, ma purtroppo in questo caso il procedimento per accedere alla prova gratuita non è molto comodo e immediato.

Per provare gratuitamente il Game Pass infatti non vi basterà registrarvi per la prima volta e inserire i vostri dati, ma avrete bisogno che qualcuno già abbonato al servizio vi mandi un invito. Gli utenti abbonati al PC Game Pass o al Game Pass Ultimate infatti hanno la possibilità di inviare ogni anno 5 codici utilizzabili per una prova gratuita di 14 giorni. Purtroppo questo vuol dire che, se volete provare il servizio senza pagare, dovrete per forza conoscere qualcuno già abbonato che sia disposto a condividere il codice con voi.

Siti di Key | Come avere il Game Pass gratis

Un altro metodo per abbonarvi al Game Pass risparmiando è quello di utilizzare i siti di key come Instant Gaming o Kinguin. Questi siti vi permettono di acquistare codici per le varie tipologie di abbonamento ad un prezzo ridotto ma, se giocate su una console Xbox, per risparmiare ancora di più noi vi consigliamo di puntare alle carte prepagate.

Acquistando queste ricariche infatti andrete a spendere meno denaro di quello che poi verrà aggiunto al vostro saldo dell’account Microsoft, guadagnando a tutti gli effetti denaro extra. Continuando ad utilizzare questo metodo per molto tempo potrete quindi accumulare un bel po’ di credito in più che ad un certo punto potrebbe addirittura diventare abbastanza da permettervi di abbonarvi al Game Pass per un anno intero senza spendere un centesimo in più.

GoSplit | Come avere il Game Pass gratis

Un altro metodo sempreverde per risparmiare sul Game Pass è quello di condividere l’abbonamento con un amico. Questo metodo purtroppo però non è sempre possibile, dato che non tutti conoscono qualcuno con cui dividere i costi. Per fortuna però in questi casi è possibile utilizzare piattaforme come GoSplit.

Gosplit è un sito creato appositamente per permettere agli utenti di condividere i propri abbonamenti con gli altri, andando così a ridurre drasticamente i costi. Tramite questa piattaforma potete scegliere se condividere il vostro abbonamento e ricevere così denaro da un altro utente oppure, al contrario, pagare qualcuno per sfruttare il suo Game Pass Ultimate. Fate attenzione però, perché Microsoft permette agli utenti di condividere il Game Pass solamente tra console Xbox. Questo quindi vuol dire che, se volete usare il Game Pass per PC, allora non potete seguire questo metodo.

Un mare di giochi tutti per voi

Qui si conclude il nostro articolo su come avere il Game Pass gratis. Speriamo che questa guida vi sia stata utile e vi abbia permesso di risparmiare almeno un po’ sul vostro abbonamento. Se questa guida vi è stata utile e siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttotek.it.