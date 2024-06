Motorola Moto G 54 5G: l’offerta Unieuro ad un prezzo stracciato

Il Motorola Moto G 54 5G è uno smartphone di fascia media in offerta Unieuro a un ottimo prezzo. Vediamo caratteristiche e prestazioni

Nel vasto panorama degli smartphone Android, individuare il dispositivo ideale può essere complicato, specialmente in fascia media, dove la linea tra buon affare e prodotto deludente è sottile. Il Motorola Moto G54 5G, smartphone lanciato dall’azienda oltre sei mesi fa, si propone come soluzione equilibrata e adatta a diverse esigenze. Lo slogan “Meglio Moto G” sottolineava l’ambizione di Motorola di offrire smartphone competitivi nella fascia media. Il Moto G54 5G si inserisce in questa tradizione, puntando sull’equilibrio e sulla completezza per soddisfare un’ampia gamma di utenti. Attualmente, Unieuro lo offre al prezzo scontato di 179 euro, interessante per chi cerca un dispositivo completo senza spendere troppo.

Motorola Moto G 54 5G: in promozione da Unieuro

La confezione di vendita, più ricca rispetto a quella di molti smartphone di fascia alta, include caricabatterie, cavo USB-C e manualistica. Il design, seppur in plastica, risulta elegante e ben assemblato, con ergonomia soddisfacente e peso contenuto. Il display IPS LCD da 6,5 pollici offre la risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e supporto all’HDR10+. L’audio stereo, potenziato dal Dolby Atmos, è soddisfacente, specialmente con l’utilizzo di cuffie. Il comparto fotografico, composto da un sensore principale da 50 megapixel, uno ausiliario da 2 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel, offre risultati discreti per questa fascia di prezzo. Le foto sono gradevoli e dettagliate in buone condizioni di luce, ma lo zoom digitale e le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione mostrano dei limiti.

Il SoC Dimensity 7020 di MediaTek, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, è garanzia di prestazioni veloci. La connettività è completa: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC e GPS. La batteria da 5000 mAh offre ottima autonomia, e supera la giornata di utilizzo anche con un uso intenso. Il software è basato su Android 13, con la possibilità di aggiornarlo alla versione 14. L’offerta Unieuro per il Motorola Moto G54 5G non durerà ancora per molto. Meglio approfittarne subito!

