Microsoft: Xbox scende in campo su mobile con il suo marketplace

Il titano di giada salpa sulle scialuppe smeraldo: Microsoft porta Xbox su mobile, sfidando dunque Apple e Google col suo marketplace

In minima parte si può dire che il marketplace con cui Microsoft intende estendere il panorama Xbox nella sfera mobile non sia propriamente una novità, ma ora abbiamo dichiarazioni ufficiali più salienti in merito. Il rapporto di Bloomberg rivela che in estate (nello specifico a luglio) lo store farà il suo debutto queste le parole di Sarah Bond, rilasciate al Bloomberg Technology Summit. Il vertice allestito dalla testata è stato il teatro dove la Bond ha alzato i veli sui piani, che almeno nel periodo iniziale saranno dominati dalle offerte di prime parti. Candy Crush Saga farà prevedibilmente da apripista per la nuova avventura dell’azienda di Redmond, prima che quest’alternativa sia disponibile per tutti gli altri sviluppatori.

Il “green carpet” di Xbox su mobile: ospite d’onore sul nuovo marketplace di Microsoft?

Al di là dell’esplicita menzione di Candy Crush Saga, Sarah Bond non si è sbottonata in particolar modo sull’output di Microsoft per il marketplace mobile, ma un volto noto di Xbox potrebbe fare capolino sullo store abbastanza presto. La presidentessa della croce smeraldo ha lasciato intendere che Minecraft potesse essere uno dei primi a fare capolino su cellulari. Bloomberg non ha mancato di notare la “tassa approssimativa del 30%” nell’attuale oligopolio di Apple e Google, così come il sempre gioviale Phil Spencer ha posto l’accento sulle pressioni dell’Unione Europea per un mercato digitale più libero e onesto lo scorso anno. “Vogliamo essere in una posizione per offrire i contenuti sia nostri che dei nostri partner di terze parti su ogni schermo”, questa la dichiarazione al Financial Times. Tali parole, oggi, assumono tutt’altro significato.

