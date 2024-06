Quante PS5 sono state vendute? Dati allarmanti per Sony

La next-gen prevedibilmente inizia a non stupire più come prima: ecco quante PS5 sono state effettivamente vendute a quattro anni dal lancio

Siamo stati molto entusiasti di vedere un lato di Sony lontano dal pretenzioso fotorealismo della tripla A con Astro Bot, ma constatare quante sono state le PS5 vendute dal 2020 a oggi mette il tutto sotto una luce molto meno lusinghiera. Il periodo di transizione c’è per ogni cambio generazionale di console; tuttavia è quello impiegato dai giocatori ad abbandonare PS4 e Xbox One a richiedere più tempo del previsto. Le cosiddette uscite cross-gen stanno via via svanendo, ma le notevoli eccezioni come Call of Duty: Black Ops 6 devono il duplice formato ai giocatori ancora sul “vecchio” hardware. Stando ai numeri mostrati da Hideaki Noshino e Hermen Hulst di Sony, a quanto pare metà del bacino d’utenza è ancora su PS4. Se non più della metà.

50 Percent of Sony’s Active Userbase is Still on PS4 https://t.co/U6CtEjAkxe pic.twitter.com/RJlecfbmBX — GamingBolt (@GamingBoltTweet) June 3, 2024

Dunque, quante PS5 sono state vendute?

Stando all’azienda, dei 97 milioni di console vendute e attive con cadenza mensile, la divisione tra è equa, sebbene Sony abbia dichiarato che i 59,3 milioni di PS5 che sono state acquistate rende la piattaforma ammiraglia di Sony la “più redditizia di sempre.” Gli utenti attivi ogni mese sono 49 milioni, contribuendo a un bacino d’utenza “in crescita continua” secondo Nishino. Tuttavia, essendo appunto questa “metà delle console attive”, Nishino è stato rapido a specificare che “PS4 è ancora una parte importante del nostro business.” I numeri sono altissimi per una piattaforma ancora difficile da definire “last-gen” a cuor leggero. Resta solo da vedere se l’arrivo di una PS5 Pro inciderà sull’ago della bilancia, ancora fermo nel mezzo.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi, una volta raggiunto il realismo e aggiunto il ray tracing, che altro resta? Vedremo forse cicli vitali più lunghi da qui in avanti? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.