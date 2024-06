Venom 3: The Last Dance, il primo trailer è online!

Quest’anno diremo addio per sempre a una delle saghe cinematografiche della Sony. Stiamo parlando di Venom, che comparirà per l’ultima volta in Venom 3: The Last Dance e il trailer è stato appena pubblicato dalla Sony sui propri canali social!

Quest’anno, nel 2024, diremo addio per sempre al Venom interpretato da Tom Hardy. Alcuni saranno felici della notizia, altri invece no, fatto sta che questa interpretazione del personaggio di Venom in una chiave comica sta per giungere alla fine. A molti questa versione del personaggio, che diciamocela in maniera chiara e tonda, non è piaciuta, anche se c’è chi la apprezza. Fatto sta che questo terzo capitolo sarà l’ultimo della saga. Nel trailer vediamo il nostro dinamico duo composto dall’Eddie Brock di Tom Hardy e Venom alle prese con una invasione aliena. I due dovranno collaborare per far sì che il mondo non venga dominato dalla razza aliena dei klyntar, la stessa famiglia a cui appartiene Venom.

Venom 3: The Last Dance, chi è il villain?

Una cosa curiosa da notare dal trailer è che, nonostante si veda Patrick Mulligan, il poliziotto con cui Eddie Brock ha collaborato sul caso di Cletus Kasady, non c’è nessuna traccia di Toxin. Giusto qualche mese fa avevano mostrato il logo ufficiale del film e, nonostante sia abbastanza scontato che ci sarà Toxin, come suggerito dal finale del secondo film, non è ancora chiaro su chi sarà il villain. Rimane il fatto che vediamo, oltre l’invasione aliena, anche una scena interessante del cavallo Venom. Oltre a queste scene e alla classica comicità della trilogia, non ci hanno mostrato altro. Si vocifera che dovremmo vedere anche il personaggio di Scream, ma non è ancora niente di confermato. Come primo trailer è giusto mostrare poco e nulla.

La regista del film sarà Kelly Marcel e la storia è scritta dalla regista e da Tom Hardy. I produttori sono Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker. Nel cast troveremo Chiwetel Ejiofor, che ha interpretato il Barone Mordo nei film di Doctor Strange. Inoltre troveremo anche Rhys Ifans, che ha interpretato Lizard nella dilogia The Amazing Spider-Man e in Spider-Man: No Way Home. Oltre a questi due membri molto interessanti e che incuriosiscono, troveremo anche Juno Temple, Peggy Lu nei panni della Signora Chen e Stephen Graham, di nuovo nei panni di Patrick Mulligan, alias Toxin. Il film uscirà il 24 ottobre.

Che ne pensate? Curiosi di vedere il film? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

