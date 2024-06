Summer Game Fest 2024: data e orario dell’evento

Il rinfrescante tuffo tra i videogiochi ha una data e un orario: prendete carta e penna, il Summer Game Fest 2024 sta finalmente arrivando

Ci siamo lasciati alle spalle lo State of Play e Silent Hill: Transmission, ora tocca solo al Summer Game Fest e l’edizione 2024 dell’evento ha vinalmente una data e un orario. Come vedete nel tweet qui sotto (e naturalmente pure qui sopra), ora sappiamo che l’appuntamento è fissato per questo venerdì 7 giugno, alle 23:00, ora italiana. A seguire vedremo il consueto Day of the Devs di Tim Schafer e del suo team di sviluppo Double Fine, nonché il Devolver Direct con cui il publisher sicuramente non mancherà di mettere la tripla A alla berlina (non che manchi mai occasione di farlo). La line-up è già promettente, con la presenza già confermata di 2K Games (“un nuovo gioco in una delle nostre serie più amate”), Pocketpair (“feature attese in arrivo”) ed altri ospiti gettonati.

#SummerGameFest will be a 2 hour live show, followed by Day of the Devs and then Devolver Direct. — Summer Game Fest (@summergamefest) June 3, 2024

Summer Game Fest 2024: abbiamo la data, abbiamo l’orario, abbiamo pure le indiscrezioni!

Data e orario a parte, al Summer Game Fest 2024 è anche confermata la presenza di Metaphor: ReFantazio e Dragon Ball: Sparking! ZERO. Non mancano però gli elementi nel cui merito abbiamo solo poche indiscrezioni di cui parlare. È possibile ad esempio che vedremo la prima espansione di Alan Wake 2, la misteriosa Night Springs, mentre nel caso di Monster Hunter Wilds vedremo un nuovo trailer per un mostro inedito. Il/La leaker Midori ha dichiarato che le frecce nell’arco di Sony non si sono esaurite con lo State of Play. Che si tratti o meno di un possibile Ghost of Tsushima 2, poi, resta da vedere. Non possiamo far altro che invitarvi a pazientare come e quanto noi e a restare in zona.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi Geoff Keighley avrà altre cartucce da sparare? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.