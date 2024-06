Apple iPhone 15 Pro 256GB Titanio Nero: offerta top da Unieuro

Scopri l’offerta imperdibile di Unieuro sull’Apple iPhone 15 Pro 256GB Titanio Nero. Prestazioni eccellenti, design elegante, fotocamera avanzata e prezzo vantaggioso

Apple ha superato se stessa con l’iPhone 15 Pro 256GB, un concentrato di innovazione e design che ridefinisce gli standard degli smartphone di fascia alta. Adesso Unieuro propone questo gioiello tecnologico in Titanio Nero ad un prezzo vantaggioso. Il nuovo chip A17 Pro a 3 nanometri, garantisce prestazioni al top. Gli 8GB di RAM LPDDR5 significano gestire in modo ottimale le applicazioni più complesse. C’è anche il rivoluzionario Tasto Azione personalizzabile, che offre un livello di controllo senza precedenti. La scocca in titanio, materiale pregiato resistente e leggero, dona un tocco di classe al dispositivo. La fotocamera potenziata con zoom ottico 3x cattura immagini mozzafiato in ogni condizione di luce, grazie anche all’avanzato sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine. La modalità Cinema, ora disponibile in 4K a 30 fps con Dolby Vision, permette di realizzare video di qualità cinematografica. Invece, la nuova modalità Ritratto offre ritratti ancora più espressivi e personalizzabili. Ma quanto costa l’Apple iPhone 15 Pro 256GB da Unieuro? Soltanto 1.169 euro, un vero affare!

Apple iPhone 15 Pro 256GB: un dispositivo che guarda al futuro

Questo dispositivo guarda al futuro, abbandonando lo standard Lightning in favore della versatile porta USB-C. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con tecnologia ProMotion a 120Hz e luminosità di picco fino a 2000 nit, offre colori brillanti, dettagli nitidi e una fluidità visiva senza precedenti. La batteria a lunga durata, grazie anche all’efficienza del chip A17 Pro, accompagna per tutta la giornata, anche con un utilizzo intenso.

La ricarica rapida e wireless consentono di rimanere sempre connessi, senza dover rinunciare alla comodità. Il sistema operativo iOS 17, con le sue numerose novità e ottimizzazioni, come l’app Journal per tenere traccia dei momenti importanti della propria vita e le nuove funzioni di accessibilità, rende l’esperienza utente ancora più piacevole.

