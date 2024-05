Auto storiche suelle dolomiti con la 39ª rievocazione della Stella Alpina

E voi? Cosa ne pensate di questa 39ª rievocazione storica della Stella Alpina ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).

Come nelle edizioni precedenti, l’evento includerà iniziative di sostenibilità. Tra queste, programmi di riforestazione e l’uso di biocarburanti, inclusività con la partecipazione di equipaggi diversamente abili tramite il progetto ASI Solidale “Classica & Accessibile” e responsabilità sociale con donazioni a enti locali. La partecipazione è aperta alle auto storiche nelle categorie “Legend” (costruite fino al 1955) e “Celebration” (costruite fino al 1974). Oltre ai premi per i vari raggruppamenti, verrà assegnato il “Trofeo ASI Stella Alpina” alla vettura più rappresentativa tra quelle che avevano preso parte alle edizioni del 1947-1955. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio, con quota scontata fino al 30 giugno.

Venerdì 6 settembre, dalle 11:00 alle 14:30 , si terranno le verifiche e gli accrediti all’Aeroporto “G. Caproni” di Trento, seguiti da un buffet di benvenuto. Alle 15:00, da Piazza Fiera, partirà la prima vettura, con passaggi attraverso la Val di Cembra, Val di Fiemme e Val di Fassa fino a Canazei. Sabato 7 settembre , il percorso da Canazei attraverserà i passi dolomitici come il Passo Fedaia, il Colle di Santa Lucia, il Passo Staulanza e la Forcella Cibiana, passando per Cortina d’Ampezzo e proseguendo sul Passo Falzarego e Passo Valparola.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)