Fiat 500 ibrida: come sarà la versione prodotta a Mirafiori?

La Fiat 500 si prepara a una nuova evoluzione con la tecnologia mild-hybrid per rispondere alle esigenze del mercato e dare nuovo slancio allo stabilimento di Mirafiori. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da Carlos Tavares, CEO di Stellantis, che ha confermato l’intenzione di produrre una versione MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) del Cinquino proprio a Torino. La decisione di puntare sull’ibrido è di tipo strategico: le vendite di auto elettriche in Italia stentano a decollare, mentre la 500 ibrida tradizionale ha registrato numeri importanti nel 2023, con oltre 100.000 unità vendute. L’auto nascerà sulla piattaforma della versione elettrica, opportunamente modificata per accogliere un motore a combustione interna. Questa scelta consentirà di ottimizzare i costi di produzione e di offrire un prodotto competitivo sul mercato.

Mirafiori: la 500 ibrida, un connubio tra tradizione e innovazione

Esteticamente, non sono previsti stravolgimenti: la 500 manterrà il suo design inconfondibile, con i gruppi ottici sdoppiati e un family feeling marcato. Tuttavia, verranno introdotte nuove prese d’aria per garantire il raffreddamento del motore termico. Al posteriore, farà la sua comparsa il terminale di scarico, mentre cerchi in lega e colori specifici completeranno il look. L’abitacolo, invece, potrebbe presentare alcune novità tecnologiche, come un sistema di infotainment aggiornato e nuove funzionalità di assistenza alla guida.

La tecnologia mild-hybrid offrirà diverse opzioni, grazie alle sinergie all’interno del gruppo Stellantis. Tra le possibilità, il collaudato 1.0 da 70 CV già presente sulla 500 Hybrid attuale e il più potente 1.2 da 100 CV, utilizzato su Lancia Ypsilon, Fiat 600 e Jeep Avenger. La scelta del motore dipenderà dalle esigenze del mercato e dalle preferenze dei clienti. Resta da definire il posizionamento di prezzo, che dovrebbe attestarsi tra i 18.000 e i 20.000 euro. La nuova Fiat 500 ibrida rappresenta una sfida importante per Mirafiori, che punta a consolidare la sua posizione nel settore automotive, coniugando tradizione e innovazione. La produzione della nuova 500 ibrida dovrebbe iniziare nel 2026.

