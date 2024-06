SCUF Gaming presenta il nuovo controller per mobile gaming: SCUF Nomad

SCUF Gaming è entusiasta di annunciare il lancio del suo nuovo controller per mobile gaming, SCUF Nomad

Questo controller Bluetooth, progettato specificamente per iPhone, permette agli appassionati di mobile gaming di sfruttare le avanzate funzionalità e il design ergonomico che SCUF ha sviluppato per i professionisti del gaming.

Caratteristiche avanzate e design ergonomico per i giocatori mobili

Il Nomad è stato creato utilizzando l’esperienza pluriennale di SCUF nel design di controller per console e PC, garantendo un’esperienza di gaming professionale anche su dispositivi mobili.

Jake Tenorio, Director of Product Marketing di SCUF Gaming, ha dichiarato: “L’impugnatura sagomata e i grilletti full-size di Nomad sono ispirati ai nostri innovativi controller con palette, riadattati per il mobile gaming. Nomad è progettato per offrire una presa naturale. Molti controller per mobile gaming trascurano il comfort, influenzando negativamente le prestazioni e la durata delle sessioni. L’ergonomia è sempre stata una priorità per SCUF, e questo è evidente appena si prende in mano il Nomad”.

I joystick full-size di Nomad offrono precisione e controllo, mentre i componenti con Effetto Hall anti-deriva assicurano prestazioni elevate nel tempo. Il design, che integra i joystick con le due palette posteriori brevettate da SCUF, permette maggiore velocità e controllo riducendo l’affaticamento delle mani. Questo consente agli utenti di utilizzare simultaneamente joystick e palette, come fanno i professionisti, migliorando l’esperienza di gioco su qualsiasi piattaforma.

SCUF Nomad è accompagnato da un’app gratuita per iOS, senza abbonamenti a pagamento, che facilita l’accesso ai giochi preferiti come CoD: Mobile, Roblox e NBA 2K. L’app permette di avviare rapidamente giochi dall’App Store e dalle app Remote Play per console o PC. Inoltre, consente di creare profili personalizzati per il controller, regolando sensibilità dei grilletti, reattività dei joystick e rimappando i pulsanti. Questi profili possono essere assegnati ai giochi e condivisi con amici. L’app SCUF semplifica anche la cattura e condivisione del gameplay su dispositivi mobili, permettendo ai giocatori di mostrare le loro abilità con facilità.

Jake Tenorio ha aggiunto: “Con l’evoluzione del gaming, SCUF è impegnata a fornire soluzioni all’avanguardia per migliorare le prestazioni e l’esperienza di gioco su tutte le piattaforme. Il mobile gaming rappresenta una nuova e entusiasmante categoria per SCUF, che continua a unire l’esperienza di gioco su dispositivi mobili, console e PC. Con il lancio di SCUF Nomad a un prezzo consigliato di $99, più giocatori potranno ora beneficiare dei vantaggi offerti da un controller SCUF. L’esperienza SCUF è ora ufficialmente mobile”.

Prezzi, compatibilità e disponibilità:

SCUF Nomad è disponibile in preordine online dal 30 maggio 2024 al prezzo di $99,99 e sarà disponibile presso rivenditori selezionati a partire dall’estate. Nomad è compatibile con iOS 16+ e, inizialmente, sarà disponibile solo in nero, con ulteriori personalizzazioni e colori in arrivo successivamente.

E voi? Cosa ne pensate di questa novità di SCUF? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!)