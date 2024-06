Gomorra – La serie: Sky annuncia il prequel

Sky annuncia il prequel di Gomorra – La serie, ambientato negli anni ’70 e incentrato sull’ascesa di Pietro Savastano

Sky celebra il decennale di Gomorra – La serie con un annuncio che sta entusiasmando i fan: la produzione di un prequel. L’inizio delle riprese è previsto per l’inverno 2025, come rivelato durante lo speciale “Gomorra – La serie 10 anni dopo: la reunion”, disponibile su Sky e NOW. L’attesa è alta per questo nuovo capitolo che promette di svelare retroscena inediti e gettare luce sul passato dei protagonisti. Verranno approfondite le dinamiche che hanno portato alla nascita del clan Savastano e alla sanguinosa guerra per il controllo di Napoli.

Gomorra – La serie: il prequel sulle origini di Pietro Savastano e la Napoli degli anni ’70

Il prequel si concentrerà sull’ascesa di Pietro Savastano, interpretato da Fortunato Cerlino, negli anni ’70, quando la criminalità napoletana era diversa da quella attuale. In quegli anni, il contrabbando di sigarette era l’attività predominante, e la violenza non aveva ancora raggiunto i livelli estremi mostrati nella serie originale. Il produttore Riccardo Tozzi ha sottolineato questa differenza, anticipando che il prequel parlerà di un mondo criminale in evoluzione, caratterizzato da dinamiche e alleanze differenti. I fan vedranno Pietro Savastano muovere i primi passi verso il potere, scontrandosi con rivali e formando alleanze che lo porteranno a diventare il boss indiscusso di Secondigliano.

Roberto Saviano, autore del libro da cui è tratta la serie, sarà nuovamente coinvolto nella scrittura del prequel. La serie ricostruirà minuziosamente l’atmosfera e le tensioni della Napoli degli anni ’70. Vedremo come la Camorra, sfruttando i contrasti sociali e politici, riuscì a radicarsi nel tessuto urbano. Il prequel tratterà anche le storie di altri personaggi importanti, come Ciro Di Marzio, Genny Savastano e Immacolata Savastano, svelando i loro trascorsi e le motivazioni che li hanno spinti verso il mondo criminale. Nonostante non siano stati rivelati dettagli sulla trama o sul cast completo, l’entusiasmo dei fan è già palpabile. Il successo internazionale di Gomorra – La serie, venduta in 190 paesi e acclamata per la sua crudezza e autenticità, fa ben sperare per il prequel.

