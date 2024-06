Volkswagen GTI Clubsport: debutta la nuova sportiva

Volkswagen celebra i 50 anni della GTI con la nuova Clubsport, una versione potenziata con motore da 300 CV, dettagli unici e prestazioni eccezionali

Volkswagen ha scelto il leggendario circuito del Nurburgring per presentare la sua ultima creazione, la Golf GTI Clubsport. Questa nuova versione è l’omaggio ai 50 anni di storia della GTI, un simbolo nel mondo delle auto sportive compatte. La GTI Clubsport si distingue dalla GTI standard per una serie di elementi estetici e tecnici. Le finiture nere lucide creano un contrasto affascinante con la carrozzeria, mentre le ali anteriori maggiorate e i fari a LED Matrix IQ.Light le conferiscono un aspetto aggressivo. I gruppi ottici posteriori a LED 3D, personalizzabili tramite il sistema multimediale, aggiungono un tocco di modernità. Il grande spoiler posteriore nero lucido non solo migliora l’aerodinamica, ma contribuisce anche al look sportivo.

Volkswagen GTI Clubsport: motore potente e guida personalizzabile

La GTI Clubsport presenta il motore turbo EVO4 a benzina da 300 CV, abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti. Questa combo offre prestazioni eccezionali, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Questa può essere aumentata a 267 km/h con il pacchetto Race opzionale, che include anche l’impianto di scarico sportivo Akrapovic. Lo sterzo progressivo, affinato grazie al contributo dell’ex collaudatore Bugatti Sven Bohnhorst, e il differenziale autobloccante anteriore migliorato rendono la guida più dinamica.

Le modalità di guida Eco, Comfort, Sport e Individual, insieme alla regolazione attiva dell’assetto Dynamic Chassis Control (DCC), permettono al guidatore di personalizzare il modo di guidare in base alle proprie preferenze. Gli interni della GTI Clubsport presentano dettagli davvero unici, come la trama a quadri dei sedili, la pallina da golf sul pomello del cambio e un pulsante “pulsante” per l’accensione. Il display da 12,9 pollici del sistema di infotainment domina la plancia, mentre l’impianto audio Harman Kardon opzionale offre un’esperienza sonora di alta qualità. Volkswagen non ha ancora annunciato il prezzo ufficiale della GTI Clubsport, ma si prevede che supererà i 50.000 euro in Italia.

