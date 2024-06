Xiaomi Redmi 13 4G: processore potente e fotocamera da 108MP

Xiaomi Redmi 13 4G è l’ultima aggiunta alla famiglia Redmi, con processore MediaTek Helio G91 Ultra e fotocamera principale da 108MP

Xiaomi amplia la gamma Redmi 13 con l’arrivo del nuovo Redmi 13 4G, successore diretto del Redmi 12. Il nuovo arrivato punta su un upgrade significativo delle performance grazie al processore MediaTek Helio G91 Ultra e introduce una fotocamera principale da ben 108MP, aprendo le porte a scatti ancora più definiti e ricchi di dettagli.

Xiaomi Redmi 13 4G: caratteristiche

Esteticamente, il Redmi 13 4G mantiene le linee del predecessore, sfoggiando un ampio display IPS LCD da 6.79 pollici con risoluzione FHD+. Il pannello offre un fluido refresh rate a 90Hz per un’esperienza di navigazione e gaming sempre scorrevole. Una novità rispetto al Redmi 12 è la fotocamera frontale da 13MP integrata direttamente nel display, per videochiamate di qualità superiore.

Lo smartphone è dotato di un lettore di impronte digitali posizionato lateralmente per un sblocco rapido e sicuro. Inoltre, la resistenza a schizzi d’acqua e polvere è garantita dalla certificazione IP53. L’autonomia è affidata a una generosa batteria da 5.030 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, che permette di tornare operativi in poco tempo.

Software

A livello software, Redmi 13 4G si affida alla nuova interfaccia Xiaomi HyperOS basata su Android 14, offrendo un’esperienza utente personalizzabile e ricca di funzionalità.

Conclusioni

Il nuovo arrivato della famiglia Redmi è disponibile in tre colorazioni: blu, nero e rosa. Il prezzo di partenza è particolarmente interessante: si parte infatti da soli €199,99 per la versione 6/128GB, salendo a €229,99 per il modello con 8GB di RAM e 256GB di storage.

Redmi 13 4G si posiziona quindi come un’opzione allettante per chi cerca uno smartphone conveniente, performante e dotato di un comparto fotografico di tutto rispetto. Con un processore potente, una fotocamera da 108MP e un’autonomia di lunga durata, Redmi 13 4G è perfetto per l’utente attento al budget che non vuole rinunciare a specifiche di qualità.

