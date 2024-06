Acer: presentati i nuovi Smart Monitor DA1 Nitro GA1 e gaming OLED Predator

Acer introduce i nuovi Smart Monitor delle serie Acer DA1 Nitro GA1 con Google TVTM ed i nuovi monitor gaming OLED della serie Predator

Acer ha presentato le nuove serie di monitor dotati di Google TV, che permettono l’accesso a popolari app di streaming e contenuti su un unico schermo. I monitor smart Acer DA1 4K disponibili in versioni da 31,5″ e 27″ che offrono funzionalità avanzate per aumentare la produttività, come la proiezione wireless e la modalità Multiview per una gestione ottimale del display. Monitor gaming Nitro GA1 sono disponibili in risoluzioni WQHD da 31,5″ e 27″, questi monitor sono caratterizzati da un alto refresh rate di 180 Hz e bassa latenza di input, ideali per il gaming.

Inoltr, l’azienda ha presentato tre nuovi monitor gaming OLED della serie Predator, ciascuno progettato per offrire esperienze di gioco avanzate. Parliamo del Predator X27U F3: Display da 26,5” WQHD OLED con un refresh rate di 480 Hz, ideale per i giochi più impegnativi. Il Predator X32 X3 con display da 31,5” 4K UHD OLED con un refresh rate di 240 Hz, perfetto per i gamer che cercano immagini ultra-nitide e ampie. Infine, il Predator X34 X5 con display da 34” OLED con risoluzione UWQHD, una curvatura di 1800R e un refresh rate di 240 Hz per un’esperienza di gioco immersiva.

Dettagli sui nuovi Smart Monitor Acer DA1 4K e gaming OLED

Acer ha lanciato una nuova linea di smart monitor progettati per soddisfare diverse esigenze dei consumatori e adattarsi a vari stili di vita. Le serie Acer DA1 e Nitro GA1, con modelli da 31,5” e 27”, sono ideali per l’intrattenimento tramite streaming, come postazioni di lavoro o per il gaming grazie all’elevato refresh rate. Questi monitor offrono funzionalità avanzate come la proiezione wireless e la visualizzazione simultanea da diverse fonti tramite Multiview.

I monitor Acer DA271K e DA321QK offrono una risoluzione 4K UHD, mentre i Nitro GA271U P e Nitro GA321QU P hanno una risoluzione WQHD con un refresh rate fino a 180 Hz, garantendo immagini fluide e dettagliate. Dotati di HDR10 e una luminosità di 250 nit, questi monitor riproducono colori realistici. La compatibilità con AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC riduce al minimo il tearing durante il gioco o la visione di video.

Funzionalità come Google TV permettono di accedere a film, spettacoli e altro da varie app come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube su un’unica schermata. La tecnologia di proiezione wireless e il mirroring dello schermo eliminano la necessità di cavi multipli. La connessione Bluetooth semplifica il collegamento a dispositivi come altoparlanti e periferiche. Questi monitor possono essere integrati nelle reti Wi-Fi e collegati all’ecosistema di dispositivi smart. La funzione Multiview permette di suddividere lo schermo per interagire con contenuti da diverse fonti. È possibile collegare webcam esterne per videochiamate e streaming.

I nuovi monitor gaming OLED

Acer ha lanciato anche tre nuovi monitor gaming della serie Predator, progettati per soddisfare le esigenze dei giocatori che cercano dispositivi affidabili per l’uso quotidiano. Questi monitor, dotati di display OLED, offrono un alto refresh rate e prestazioni ultra fluide, e sono compatibili con NVIDIA G-SYNCTM e AMD FreeSync PremiumTM Pro per un’esperienza di gioco senza interruzioni e senza ghosting.

Il Predator X27U F3 è un monitor OLED da 27 pollici con risoluzione WQHD, refresh rate di 480 Hz e tempo di risposta di 0,01 ms, ideale per il gaming ad alta velocità. Dispone di porte Type-C e HDMI 2.1, e un connettore per accessori come webcam. Il Predator X32 X3 è un monitor OLED da 31,5 pollici con risoluzione 4K UHD, refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Supporta sia 4K UHD a 240 Hz sia FHD a 480 Hz, e dispone di porte Type-C e HDMI 2.1. Infine, il Predator X34 X5, un monitor OLED curvo da 34 pollici con risoluzione UWQHD, curvatura 1800R, refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms, per un’esperienza di gioco immersiva. Dotato di porte HDMI 2.1, DisplayPort e Type-C.

Tutti i monitor offrono un’ampia gamma di colori DCI-P3 al 99%, profondità di colore a 10 bit e supporto HDR, garantendo colori vividi e neri profondi. Sono dotati di funzionalità ergonomiche e tecnologie per il comfort visivo, come BlueLightShield Pro e ComfyView, e includono altoparlanti integrati e switch KVM.

Prezzi e disponibilità dei nuovi Smart Monitor Acer DA1 4K e gaming OLED

Acer DA271K : disponibile in Italia nel Q4 a partire da € 299,00 e Acer DA321QK disponibile in Italia nel Q4 a partire da € 349,00 .

: disponibile in Italia nel Q4 a partire da e disponibile in Italia nel Q4 a partire da . Nitro GA271U P disponibile in Italia nel Q4 a partire da € 299,00 e Nitro GA321QU P disponibile in Italia nel Q4 a partire da € 349,00 .

disponibile in Italia nel Q4 a partire da e disponibile in Italia nel Q4 a partire da . Predator X34 X5 disponibile in Italia nel Q4 a partire da € 1399,00.

disponibile in Italia nel Q4 a partire da Il Predator X32 X3 disponibile in Italia nel Q4 a partire da € 1399,00 .

disponibile in Italia nel Q4 a partire da . Predator X27U F3 disponibile in Italia nel Q3 a partire da € 1199,00.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi Acer DA1 Nitro GA1 e dei monitor gaming OLED Predator? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).