FSP: tante novità in arrivo al Computex 2024

FSP Group è un’azienda leader mondiale nella produzione di ODM ad alte prestazioni, alimentatori STD modificati e componenti per PC. L’azienda è lieta di annunciare la sua partecipazione al COMPUTEX Taipei 2024, che si terrà dal 4 al 7 giugno presso il Taipei Nangang Exhibition Center. FSP è pronta a presentare una serie di prodotti rivolti ai consumatori, tra cui nuovissimi alimentatori, case per PC e soluzioni di raffreddamento. Ciascuno meticolosamente realizzato per soddisfare le esigenze dei moderni appassionati di PC.

Tutte le novità presentate da FSP al Computex 2024

La vetrina principale di FSP al COMPUTEX ruota attorno alle nuovissime PSU delle serie VITA, ADVAN e MEGA, progettate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti di PC. Con una dedizione incrollabile alla qualità senza compromessi e alle prestazioni ineguagliabili, FSP è pronta a ridefinire gli standard di affidabilità ed efficienza nella tecnologia degli alimentatori. Le nuove unità di alimentazione della serie VITA sono progettate per soddisfare le esigenze di chi ha un budget limitato. Con un’efficienza eccezionale e una stabilità incrollabile.

Con valutazioni di efficienza energetica che vanno dal bronzo all’oro, queste PSU assicurano una compatibilità perfetta con un’ampia gamma di configurazioni di sistema. Alcuni modelli vantano una ventola silenziosa, che garantisce un funzionamento silenzioso senza compromettere le prestazioni di raffreddamento. Realizzata con condensatori di qualità superiore, la serie VITA garantisce un’affidabilità e una longevità senza pari. Consentendo agli utenti di costruire sistemi robusti ed efficienti senza superare il proprio budget.

Le serie ADVAN e MEGA

Le nuove unità di alimentazione della serie ADVAN sono ideali per i giocatori e i professionisti che cercano un mix di prestazioni e convenienza. Queste PSU sono disponibili nelle classi di efficienza Bronze, Gold e Platinum e si rivolgono in modo efficiente alle piattaforme di gioco e alle workstation mainstream. I modelli selezionati vantano un design semi-fanless per un funzionamento silenzioso a basso carico, completato da eleganti cavi neri con un design intelligente per una gestione dei cavi senza sforzo. Progettate con molteplici protezioni di tensione e con un’elegante finitura nera opaca, le PSU della serie ADVAN offrono affidabilità ed estetica.

Le unità di alimentazione della serie MEGA sono progettate per i sistemi di gioco e di overclocking più esigenti e offrono potenze elevate da 1000W a 1650W. Grazie a design efficienti che vantano la certificazione Titanium tier, queste unità di alimentazione garantiscono prestazioni e affidabilità superiori. L’alimentatore MEGA TI 1650W, ad alto wattaggio in titanio, sarà il primo di questa linea disponibile per i consumatori. Queste unità di alimentazione forniscono la massima potenza e stabilità per i PC più esigenti. Inoltre, sono dotate di ventole FDB per un raffreddamento silenzioso e affidabile e di rivestimento conformale per una maggiore durata in ambienti difficili.

