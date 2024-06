Like A Dragon – Beyond the Game: la nuova serie live-action arriva su Amazon

La serie live-action “Like a Dragon – Beyond the Game” debutterà su Amazon Prime Video prossimamente. Racconterà la storia di Kazuma Kiryu nel mondo della yakuza giapponese

Amazon Prime Video si prepara a lanciare una nuova serie live-action basata sulla celebre saga videoludica di Sega, “Like a Dragon”. Intitolata “Like a Dragon – Beyond the Game”, la serie debutterà in due parti, il 25 ottobre e il 1° novembre, in oltre 240 paesi. La serie, composta da sei episodi, vedrà Ryōma Takeuchi nei panni del protagonista Kazuma Kiryu, mentre la regia sarà affidata a Masaharu Take, noto per il suo lavoro sulla serie “The Naked Director”. La trama si ispira parzialmente al primo gioco della serie, originariamente noto in Occidente come “Yakuza”. Seguirà le vicende di Kiryu e dei suoi tre amici, a partire dal 1995 fino al 2005, anno in cui Kiryu viene rilasciato dopo dieci anni di prigione. La serie promette di portare sul piccolo schermo l’azione, la drammaticità e l’atmosfera unica che hanno reso celebre la saga videoludica. I fan potranno rivivere le avventure di Kiryu ed entrare nel mondo della yakuza giapponese, con una storia originale che esplorerà nuovi aspetti dei personaggi e del loro passato.

Like A Dragon – Beyond the Game: attesa spasmodica per i fan

L’annuncio ha generato grande entusiasmo tra i fan del videogioco, che attendono con impazienza di vedere i loro personaggi preferiti prendere vita in carne e ossa. La scelta di Ryōma Takeuchi per il ruolo di Kiryu è stata accolta positivamente, grazie alla sua esperienza in ruoli d’azione e alla sua capacità di interpretare personaggi complessi e tormentati.

La serie rappresenta inoltre un’opportunità per avvicinare un nuovo pubblico alla saga, che negli anni ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo grazie alla sua trama avvincente, ai personaggi memorabili e al gameplay trascinante. L’ambientazione principale sarà il quartiere a luci rosse di Kamurocho. La produzione della serie è stata affidata a un team di professionisti esperti, che hanno lavorato a stretto contatto con Sega per garantire la massima fedeltà allo spirito originale del videogioco.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti dal mondo del cinema e delle serie TV, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.