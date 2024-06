Beats Solo Buds: svelata da data di uscita

Dopo l’annuncio ufficiale del 30 aprile, Beats ha svelato la data di uscita e il prezzo dei nuovi auricolari Beats Solo Buds

I Beats Solo Buds sono stati protagonisti di tanti rumor e indiscrezioni nel corso delle scorse settimane legati a specifiche e prezzo, fino a quando Beats non le ha annunciate ufficialmente il 30 aprile. Tuttavia, l’azienda ha atteso un mese intero prima di svelare sia il prezzo di vendita che la data di disponibilità effettiva sul mercato. I Beats Solo Buds saranno disponibili in preordine a partire dal 18 giugno mentre la vendita effettiva avverrà a partire dal 20 giugno. Gli auricolari saranno disponibili al prezzo di 89,95 euro (non i più economici) e andranno a completare la linea Solo, unendosi ai Beats Solo 4 da 230 euro recentemente rilasciati e ai Beats Studio Pro del 2023 da 399 euro. I Beats Solo Buds saranno ampiamente disponibili nei colori Matte Black, Storm Grey e Transparent Red. C’è anche un colore Arctic Purple esclusivo dell’Apple Store (in fondo Beats è un’azienda di proprietà di Apple) sia online che nei negozi.

Beats Solo Buds: uscita e prezzo

Beats afferma che:

L’architettura acustica personalizzata racchiude il grande suono Beats nel case più piccolo che abbiamo mai realizzato”. Ciò non dice molto (per niente) sulla qualità del suono, ma Beats ha anche affermato che “gli ugelli acustici progettati ergonomicamente e le prese d’aria tagliate al laser migliorano le prestazioni audio alleviando la pressione per un maggiore comfort.

Questi primi auricolari TWS che porteranno il marchio Solo si concentreranno sulla portabilità e sulla lunga autonomia. Rispetto ai Beats Studio Buds Plus, la custodia è più piccola del 40% e sta comodamente nel palmo di una mano. I Solo Buds sono più compatti ma presentano comunque un design simile a un cavatappi con una “b” prominente per il logo Beats su ciascun auricolare.

Beats ha eliminato sia la batteria che la ricarica wireless dal case, rendendolo davvero compatto. Ciò significa che i Beats Solo Buds offrono un’enorme durata della batteria di 18 ore ma la ricarica dovrà avvenire necessariamente inserendoli nel case e collegando un cavo USB-C. Non abbiamo mai visto una durata della batteria così lunga su nessun altro dei migliori auricolari true wireless.

In attesa dell’uscita delle Beats Solo Buds e di poterle avere fra le mani per testarle, vi invitiamo a rimanere connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech.