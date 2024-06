Sonos Ace: le nuove cuffie per un’esperienza di ascolto personale e rivoluzionaria

E voi? Cosa ne pensate di questa novità di Sonos? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!)

“La nostra ambizione è creare esperienze audio versatili per la vita contemporanea. Sonos Ace è l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo nel design di prodotti per l’ascolto personale”, dichiara Maxime Bouvat-Merlin , Chief Product Officer di Sonos. “Restando fedeli alla tradizione Sonos di prodotti premium, abbiamo curato ogni dettaglio delle Sonos Ace per offrire un’esperienza d’ascolto unica”.

“Finalmente sono qui. I nostri appassionati ci chiedevano da anni di poter vivere l’esperienza Sonos anche con le cuffie. Sapevamo che il nostro primo prodotto in questa categoria doveva incarnare l’innovazione e l’esperienza audio che definiscono il marchio Sonos”, afferma Patrick Spence, CEO di Sonos. “Sonos Ace rappresenta la sintesi di vent’anni di competenza nel settore audio, offrendo un audio eccezionale, un design elegante e un comfort assoluto in una delle categorie di prodotti audio più popolari al mondo”.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.