Ghost of Tsushima: rimozione del gioco da Steam in più territori

Il treno di Valve perde vapore a causa del samurai: la versione Steam di Ghost of Tsushima soggetta a rimozione in più territori differenti

Dopo la batosta della chiusura di quattro diversi studi Microsoft speravamo che almeno sul fronte delle produzioni Sony le cose andassero un pochino meglio, ma a quanto pare dalla Tripla A è chiedere troppo: il lieto fine per Ghost of Tsushima sembra davvero non arrivare mai, vista la rimozione del gioco da Steam in svariati territori. Il buon senso sul collegamento tra l’account PSN e il profilo del marketing di Valve ha prevalso per Helldivers 2, ma non per la produzione Sucker Punch. A quanto pare, pur non essendo indispensabile il duplice profilo per la campagna single-player, nel caso della modalità Legends le cose cambiano. In peggio, vista la sparizione del titolo in diverse zone.

Helldivers 2 purchase restrictions were updated to add Baltics. Furthermore, Ghost of Tsushima now has the same purchase restrictions. pic.twitter.com/TbXjHzCfwb — SteamDB (@SteamDB) May 10, 2024

La bufera di Ghost of Tsushima: rimozione di Director’s Cut da Steam

Ironicamente data l’ambientazione di Ghost of Tsushima, per un breve periodo la rimozione del gioco su Steam ha interessato persino il mercato nipponico. Da Sony tutto tace per ora in merito al motivo, sebbene il sopracitato Legends ci abbia probabilmente messo del suo. Altrettanto presumibilmente, il titano cobalto ha cercato di evitare polemiche in merito. Ciò non toglie, però, che i territori rimasti a bocca asciutta troveranno abbastanza magra ogni possibile consolazione sulla vicenda. Il gioco arriverà su PC tramite Steam ed Epic Games Store giovedì prossimo, il 16 maggio. Il nostro Stivale non mancherà all’appello, ma se gli sventurati degli altri Paesi ricorreranno al Jolly Roger come vessillo non potremo far altro che chiudere un occhio.

