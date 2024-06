Acer SpatialLabs Eyes: la fotocamera che cattura momenti di vita in 3D stereoscopico. La nuova fotocamera 3D si integra perfettamente con i dispositivi SpatialLabs e le piattaforme di streaming

La fotocamera Acer SpatialLabs Eyes, progettata per fotografi, permette di catturare e visualizzare immagini stereoscopiche immersive in 3D ed è compatibile con i dispositivi Acer SpatialLabs. Ha una risoluzione di 8 megapixel per occhio, un selfie mirror integrato e un design resistente alle intemperie. Offre funzionalità di messa a fuoco automatica e touch, stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e modalità manuale.

Supporta lo streaming in tempo reale, lo storytelling e la condivisione di contenuti 3D su diverse piattaforme, oltre a videochiamate 3D ad alta risoluzione su Teams, Zoom e Google Meet. La telecamera ha ricevuto i RedDot e iF Design Awards 2024 per il suo design innovativo e le sue funzionalità avanzate.

Dettagli sulla nuova Acer SpatialLabs Eyes

Acer ha lanciato oggi la fotocamera compatta 3D SpatialLabs Eyes, l’ultima aggiunta alla gamma di dispositivi 3D SpatialLabs. Progettata per permettere ai fotografi di catturare e visualizzare immagini straordinarie in 3D. Compatibile con i prodotti SpatialLabs di Acer, la fotocamera offre una risoluzione di 8 megapixel per occhio, un selfie mirror integrato e un design resistente alle intemperie. Include funzionalità di messa a fuoco automatica e touch, stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e modalità manuale per un maggiore controllo.

Permette lo streaming e lo storytelling 3D in tempo reale e supporta videochiamate 3D ad alta risoluzione su piattaforme come Teams, Zoom e Google Meet. La fotocamera ha vinto i premi Red Dot e iF Design Awards 2024 per il suo design innovativo.Oltre alla cattura di immagini, SpatialLabs Eyes consente lo streaming di contenuti 3D in diretta su YouTube e altre piattaforme. La funzione di videochiamata 3D sarà disponibile nel terzo trimestre con il widget di videochiamata SpatialLabs, migliorando le conferenze con funzionalità di profondità personalizzabili.

Novità dal mondo Acer

Acer ha anche annunciato nuovi tool per sviluppatori, inclusi plug-in per Unreal 5.3 e Unity 2021.3 LTS e 2022.3 LTS, e la nuova applicazione SpatialLabs Model Viewer Pro, progettata per migliorare il workflow dei contenuti 3D. L’applicazione include funzionalità come

l’aggiunta di sovrapposizioni con i loghi e gli sfondi desiderati, nonché personalizzazioni con l’HDRI preferito. Questa applicazione è la soluzione ideale per installazioni 3D in showroom e presentazioni professionali. La fotocamera Acer SpatialLabs Eyes sarà disponibile in Italia nel terzo trimestre a partire da € 549,00.

E voi? Cosa ne pensate di questa novità targata Acer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).