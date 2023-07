Mario Kart 8 Deluxe: svelate le piste del Pacchetto 5 del DLC

“Questo Trofeo può esser Piuma e può esser Ciliegia”: ecco quali sono le otto piste del Pacchetto 5 nel DLC di Mario Kart 8 Deluxe

Dopo un generico “Estate 2023” nel Nintendo Direct, abbiamo finalmente la conferma che le otto piste nel misterioso Pacchetto 5 del lungo DLC di Mario Kart 8 Deluxe, il Pass Percorsi Aggiuntivi, andranno a rimpolpare le attualmente 80 disponibili settimana prossima. Il Trofeo Piuma ospiterà Tour Alture di Atene, GCN Nave di Daisy, Wii Autostrada Lunare e l’inedita Corsa in Bagno. Per quanto invece riguarda il Trofeo Ciliegia, le piste che troveremo saranno Tour Panorama di Los Angeles, GBA Riserva Naturale, Wii Punta Koopa e Tour Scorci di Vancouver. I nuovi tracciati saranno accessibili con il prossimo aggiornamento del gioco, previsto per mercoledì prossimo, il 12 giugno.

Altri dettagli sul DLC: cosa sappiamo sui tracciati (e non solo) del Pacchetto 5 di Mario Kart 8 Deluxe

Come abbiamo visto nell’arco del Nintendo Direct, il Pass Percorsi Aggiuntivi intende accelerare anche sul roster di Mario Kart 8 Deluxe. Ricordiamo infatti che tre personaggi giocabili faranno il loro ritorno con questa penultima “ondata” di contenuti: Pipino Piranha da Double Dash!!, Torcibruco da 7 e, al debutto su console, Kamek da Tour. Parlando di quest’ultimo, dal punto di vista speculativo mancano solo tre circuiti visti sul titolo per dispositivi smart. Alludiamo a Cala Pianta Piranha, l’italianissima Roma Romantica e, di prossima pubblicazione, il tracciato noto solo con il nome inglese Piranha Plant Pipeline (da non confondersi con Tubirinto Piranha). Ricordiamo che il Pass Percorsi Aggiuntivi, nel suo complesso, è sia venduto separatamente sia incluso nel servizio Nintendo Switch Online.

