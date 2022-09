Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 8, Trofeo Fulmine)

Lo sfolgorante equivalente retrò del Trofeo Speciale è l’oggetto della nostra guida di oggi a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

E con l’appuntamento di oggi, la nostra guida a piste e tracciati tocca un traguardo: vero, Mario Kart 8 Deluxe racchiude anche tutti i DLC del gioco di base su Wii U, ma il Trofeo Fulmine conclude i contenuti per quest’ultimo. Le prossime quattro puntate, dunque, saranno dedicate ai circuiti inclusi di default solo nella riedizione per Nintendo Switch, prima di passare (nel caso aveste dubbi in merito) ai DLC per quest’ultima. Ci attendono dunque DS Pista Tic-tac, 3DS Tubirinto Piranha, Wii Vulcano Brontolone e N64 Pista Arcobaleno. Preparatevi a sfrecciare!

DS Pista Tictac

Ispirata al Pendolo Tictoccato, penultimo livello di un Super Mario 64 DS al tempo fresco di ripubblicazione, DS Pista Tictac è quel che il nome lascia intuire: a testimonianza della varietà di ambientazioni di piste e tracciati, ecco che la nostra guida a Mario Kart 8 Deluxe fa tappa tra gli ingranaggi di un orologio. Che altro dire? Aspettatevi di dover riaggiustare il tiro più volte. Ad ogni giro, infatti, cambia anche… il giro che fanno i vari componenti, alterando la viabilità delle corsie! Il remake della pista basa il proprio look sull’ambientazione “orologiaia” di Super Mario 3D Land.

Layout: Dopo la prima curva a sinistra, una salita (con una rampa, se volete fare acrobazie) vi condurrà a uno spiazzo aperto sul quadrante. State attenti a non spingervi troppo al centro: le lancette sono in parte sospese nel vuoto. La discesa che ne segue (con rampa) include un pendolo, che vi conviene evitare. Esso può infatti limitarsi ad arrestare la vostra corsa tanto quanto sbalzarvi nel vuoto se siete sui bordi esterni. Stesso ragionamento per il pendolo dopo la curva a destra. La svolta successiva vi condurrà a due rampe a intermittenza, simili a quelle del Melodiodromo. Cercate di planare per evitare quanto più a lungo possibile di dover seguire la rotazione degli ingranaggi. Le prossime due curve conducono ad un secondo quadrante, più piccolo, prima della salita finale. A seconda del giro, dovrete scegliere l’ingranaggio giusto se volete spingervi sul lato esterno della pista: non solo vi espone al rischio di cadere, ma potreste anche ritrovarvi a perdere tempo anziché guadagnarlo.

Dopo la prima curva a sinistra, una salita (con una rampa, se volete fare acrobazie) vi condurrà a uno spiazzo aperto sul quadrante. State attenti a non spingervi troppo al centro: le lancette sono in parte sospese nel vuoto. La discesa che ne segue (con rampa) include un pendolo, che vi conviene evitare. Esso può infatti limitarsi ad arrestare la vostra corsa tanto quanto sbalzarvi nel vuoto se siete sui bordi esterni. Stesso ragionamento per il pendolo dopo la curva a destra. La svolta successiva vi condurrà a due rampe a intermittenza, simili a quelle del Melodiodromo. Cercate di planare per evitare quanto più a lungo possibile di dover seguire la rotazione degli ingranaggi. Le prossime due curve conducono ad un secondo quadrante, più piccolo, prima della salita finale. A seconda del giro, dovrete scegliere l’ingranaggio giusto se volete spingervi sul lato esterno della pista: non solo vi espone al rischio di cadere, ma potreste anche ritrovarvi a perdere tempo anziché guadagnarlo. Valutazione: Sarà che amiamo molto il clockpunk, ma questa perla di level design è entrata di diritto nei nostri cuori. Soprattutto per le gare al cardiopalma che regalano quasi sempre sorprese all’ultima curva. Da giocare e rigiocare. 10/10.

3DS Tubirinto Piranha – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Ci sono voluti sette episodi della serie, ma finalmente con Mario Kart 7 la Grande N ha voluto proporre un circuito che ben incarnasse i livelli lineari dell’universo del baffone. Ma 3DS Tubirinto Piranha riuscirà nell’impresa?

Layout: Lo scivolo acquatico vi condurrà a una breve sezione subacquea, prima di affrontare le prime vere curve. Il bivio con la Pianta Piranha al centro vi obbligherà a tenervi per bene sulla direzione che avete scelto: il centro è nel raggio d’azione del vegetale. Proseguendo, dopo la curva vi aspettano dei Goomba: evitateli e cercate di prendere le rampe ai lati per godere di acrobazie e (seppur minimali) scorciatoie. Le curve a sinistra e a destra che seguiranno sono prive di guard-rail. La discesa successiva, poi, combina antigravità e guida subacquea. Cercate di sfruttare a dovere le correnti d’aria, siccome nel secondo giro e nel terzo vi garantiranno l’accesso alla piattaforma sopraelevata al centro. Dopo una Pianta Piranha, i turbo in salita vi porteranno in planata verso la fase finale. State attenti all’arcata e ai Goomba di ogni tipo: veri o cartonati, vi rallenteranno comunque. Prima dell’ultima curva noterete anche il cartonato di un cespuglio: se avete funghi, sapete cosa fare.

Lo scivolo acquatico vi condurrà a una breve sezione subacquea, prima di affrontare le prime vere curve. Il bivio con la Pianta Piranha al centro vi obbligherà a tenervi per bene sulla direzione che avete scelto: il centro è nel raggio d’azione del vegetale. Proseguendo, dopo la curva vi aspettano dei Goomba: evitateli e cercate di prendere le rampe ai lati per godere di acrobazie e (seppur minimali) scorciatoie. Le curve a sinistra e a destra che seguiranno sono prive di guard-rail. La discesa successiva, poi, combina antigravità e guida subacquea. Cercate di sfruttare a dovere le correnti d’aria, siccome nel secondo giro e nel terzo vi garantiranno l’accesso alla piattaforma sopraelevata al centro. Dopo una Pianta Piranha, i turbo in salita vi porteranno in planata verso la fase finale. State attenti all’arcata e ai Goomba di ogni tipo: veri o cartonati, vi rallenteranno comunque. Prima dell’ultima curva noterete anche il cartonato di un cespuglio: se avete funghi, sapete cosa fare. Valutazione: Omaggi scontati a 3D Land o meno, riproporre le ambientazioni di un Mondo 1-2 a caso in un genere completamente diverso non è da tutti. E come tutte le imprese “non da tutti”, la Grande N l’ha compiuta senza problemi. 9/10.

Wii Vulcano Brontolone – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Parlando di ambientazioni mariesche trasformate in circuiti, abbiamo un quesito: come trasformare il mondo 8 di un gioco di Mario in una pista senza ricorrere al Castello di Bowser? In realtà se lo sono posti solo gli sviluppatori di Mario Kart Wii, ma in ogni caso Wii Vulcano Brontolone è tornato per restare.

Layout: Prestate attenzione alle crepe nel terreno, perché nei giri successivi quelle sezioni della pista sprofonderanno nella lava. Le prime due curve dovrebbero già darvi un’idea del level design “pericoloso” (e pericolante) che vi attende. Dopo il salto sulla piattaforma, la caverna ospita due strade parallele separate da un bivio. La planata successiva vi permetterà non solo di evitare le piattaforme a terra, ma anche di accedere più facilmente alla sezione sopraelevata con la rampa. Ce n’è una anche sulla curva a destra, se preferite. Scegliete voi quale strada sia la più adatta a voi al grande bivio: a sinistra vi attende una salita con una rampa azzurra per planare al traguardo, mentre a destra troverete la strada più “normale”. Fate attenzione, però, poiché tutto ciò che c’è tra la caverna e il traguardo brulica di Vampeserpi.

Prestate attenzione alle crepe nel terreno, perché nei giri successivi quelle sezioni della pista sprofonderanno nella lava. Le prime due curve dovrebbero già darvi un’idea del level design “pericoloso” (e pericolante) che vi attende. Dopo il salto sulla piattaforma, la caverna ospita due strade parallele separate da un bivio. La planata successiva vi permetterà non solo di evitare le piattaforme a terra, ma anche di accedere più facilmente alla sezione sopraelevata con la rampa. Ce n’è una anche sulla curva a destra, se preferite. Scegliete voi quale strada sia la più adatta a voi al grande bivio: a sinistra vi attende una salita con una rampa azzurra per planare al traguardo, mentre a destra troverete la strada più “normale”. Fate attenzione, però, poiché tutto ciò che c’è tra la caverna e il traguardo brulica di Vampeserpi. Valutazione: Decisamente l’anello debole del campionato, sebbene mai ai livelli di Deserto di Tartosso. Se amate le sfide, alzate di un punto. 6,5/10.

N64 Pista Arcobaleno

Mario Kart 8 Deluxe ha deciso, tra le varie piste in questa guida, di mettere in copertina uno degli ultimi tracciati da affrontare. N64 Pista Arcobaleno è la “lunghissima” incarnazione del circuito vista in Mario Kart 64, accorciata fino a durare un solo giro. Le insegne al neon in cielo sono state sostituite da dei fuochi d’artificio più adatti al contesto, mentre sotto di voi potrete ammirare quella che si presume essere la Città dei Funghi da Double Dash!!. Che la metropoli micologica miri a tornare nel DLC? Lo sapremo col tempo.

Layout: Non c’è molto da dire, in realtà. La pista è perlopiù composta da sezioni antigravità, nonché priva di guard-rail. Ci sono eccezioni… e ci sono Categnacci da evitare. Gli anelli occasionali, come impone quello stesso Super Mario Galaxy che li ha ispirati, vi daranno una spinta turbo.

Non c’è molto da dire, in realtà. La pista è perlopiù composta da sezioni antigravità, nonché priva di guard-rail. Ci sono eccezioni… e ci sono Categnacci da evitare. Gli anelli occasionali, come impone quello stesso Super Mario Galaxy che li ha ispirati, vi daranno una spinta turbo. Valutazione: Una delle varianti più amate della Pista Arcobaleno è tornata più bella che mai. I rimandi ai giochi usciti successivamente (le già citate Stelle Lancio e Città dei Funghi, più il treno dorato da Super Mario 3D World), poi, sono la ciliegina sulla torta. Posto in copertina meritatissimo. 9,5/10.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.