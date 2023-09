Lords of the Fallen: ecco il nuovo gameplay

Lords of the Fallen torna a mostrarsi al pubblico in un affascinante nuovo gameplay della durata di 17 minuti. Scopritelo in questo articolo

Oggi CI Games ed Hexworks hanno rilasciato un video gameplay di 17 minuti di Lords of the Fallen, l’action GDR che hanno presentato alla Gamescom 2023 di Colonia. “Dopo una settimana ricca di successi in cui Lords of the Fallen, il prossimo GDR d’azione che arriverà il 13 ottobre su PC e console, è stato svelato ai futuri crociati alla Gamescom, CI Games è orgogliosa di mostrare la demo esclusiva che ha fatto impazzire il pubblico di Colonia”, ha dichiarato il publisher in una nota. “I diciassette minuti di gameplay senza interruzioni si svolgono in una zona inedita, Fitzroy Gorge, e includono una battaglia epica contro il flagello dei cieli di Mournstead, il Lightreaper e la sua bestia alata a tre teste”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Lords of the Fallen: un nuovo avvincente gameplay e i dettagli della storia

Lords of the Fallen, del quale potete visionare l’ultimo gameplay qui in alto, è un nuovo GDR ambientato in un enorme mondo interconnesso, più di cinque volte più grande di quello del gioco originale. Dopo un’era di crudele tirannia, il dio demoniaco Adyr fu finalmente abbattuto. Ma gli dèi non muoiono per sempre. Dopo eoni, la resurrezione di Adyr è imminente. Nei panni di uno dei leggendari Crociati Oscuri dovrete esplorare sia il regno dei vivi che quello dei morti in questa vasta esperienza GDR, in cui affronterete boss giganteschi, combattimenti rapidi e impegnativi, coinvolgenti interazioni con altri personaggi e una storia profonda e avvincente.

Ambientato più di mille anni dopo gli eventi del primo gioco, The Lords of the Fallen introduce una nuovissima avventura in un mondo enorme e interconnesso, più di cinque volte più grande di quello del gioco originale. Un’esperienza di gioco di ruolo di grande respiro, ricca di missioni con NPC, personaggi interessanti e una narrazione avvincente, i giocatori dovranno creare il proprio eroe prima di immergersi nella coinvolgente campagna per giocatore singolo. Potranno anche invitare un altro giocatore a partecipare alla loro avventura in una cooperativa online senza soluzione di continuità – una nuova funzionalità per il franchise. Lords of the Fallen sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series a partire dal 13 ottobre.

