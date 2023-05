Lords of the Fallen: svelata la data d’uscita nel nuovo trailer!

Il nuovo Lords of the Fallen ha una data d’uscita, svelata con un trailer! Scopriamo il trailer gameplay e tutti i dettagli in questa news dedicata

Hexworks uno studio di CI Games, invita i giocatori a intraprendere un viaggio epico attraverso un mondo vasto e infido quando l’attesissimo gioco di ruolo d’azione dark-fantasy, Lords of the Fallen, ha come data d’uscita, in tutto il mondo, venerdì 13 ottobre 2023. Successore spirituale del titolo originale del 2014, l’imminente gioco funge da reboot completo per il franchise ed è disponibile per il pre-order a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X/S. L’attesissima data di lancio è stata annunciata tramite un nuovissimo trailer di quattro minuti, che finalmente permette ai fan di dare uno sguardo esteso al suo cruento gameplay, costruito in Unreal Engine 5.

Caratterizzato da veloci e avvincenti combattimenti e colossali battaglie con i boss, i giocatori viaggeranno attraverso i mondi paralleli dei vivi e dei morti nella loro missione per rovesciare Adyr, il Dio demone. Con il nuovo trailer che include la musica dei Signori dell’heavy metal, gli Iron Maiden, gli spettatori possono aspettarsi tutta una serie di nuovi motivi per avere “Fear of the Dark“, dai draghi a tre teste ai giganti del fuoco che sputano lava. Per tutti coloro ormai pronti ad affrontare tali orrori, i pre-order sono attivi da oggi con il gioco disponibile in tre edizioni: Standard, Deluxe e Collector’s. I pre-order della Collector’s Edition saranno disponibili a breve e includerà un’impressionante statua di 10” del Crociato Oscuro. Ecco il trailer di Lords of the Fallen con cui è stata annunciata la data d’uscita:

Lords of the Fallen: data d’uscita fissata per il 13 ottobre 2023!

Saul Gascon, Executive Producer di Hexworks ha dichiarato:

Siamo felici di poter annunciare la data di uscita di Lords of the Fallen, un gioco che il nostro talentuoso team ha creato con amore negli ultimi anni. Per festeggiare, condividiamo uno sguardo più approfondito agli orrori di Mournstead, un mondo fantasy oscuro e coinvolgente che metterà alla prova anche i giocatori più coraggiosi, con la sua esclusiva meccanica a due reami. Non vediamo l’ora che i giocatori alzino le loro lanterne di Umbral questo ottobre e scoprano i molti segreti che si nascondono dietro l’oscurità.

La Standard Edition include:

Lords of the Fallen – Gioco



La Deluxe Edition (fisica e digitale) include:

Lords of the Fallen – Gioco

Classe iniziale Crociato Oscuro – brandisci l’iconico ensemble dei Crociati Oscuri, tra cui il devastante spadone di Isaac, coltelli da lancio, set completo di armatura e amuleto*

Artbook digitale di 100 pagine – con illustrazioni esclusive di splendidi artwork che mostrano il mondo di Lords of the Fallen

Colonna sonora digitale – Immergiti nelle armonie inquietanti di Mournstead con la colonna sonora completa, composta dai celebri Cris Velasco e Knut Avenstroup Haugen

Visualizzatore modelli 3D – Osserva in dettaglio e in alta risoluzione il modello di ogni personaggio del gioco



La Collector’s Edition (fisica e digitale) include:

Lords of the Fallen – Gioco

Statuetta da 10’’ del Crociato Oscuro – Ammira questo famoso guerriero in tutta la sua gloria con questa statuetta da 10 pollici finemente dettagliata

Vetrina in metallo – Disponi la tua statuetta del Crociato Oscuro in questa straordinaria vetrina in metallo, completa di illuminazione d’atmosfera a LED e telecomando

SteelBook della Collector – con un design esclusivo

Poster fronte-retro & delle Art Card



I pre-order di ogni edizione includono inoltre:

Tinte esclusive per armature bronzo, argento e oro

3x oggetti XP

5x oggetti HP

5x oggetti MP

