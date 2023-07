Lords of the Fallen: svelati i requisiti della versione PC!

Nelle scorse ore, Hexworks e CI Games hanno svelato i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Lords of the Fallen: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

In arrivo il prossimo 13 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X | S, Lords of the Fallen è… difficile da definire. Concettualmente, CI Games lo ha definito un erede spirituale di quel The Lords of the Fallen che uscì nel lontano 2014 e che si classificò, a tutti gli effetti, come uno dei primi soulslike veri e propri. Certo, il nome non aiuta a recepirlo come sequel effettivo, ma poco importa: sarà una reimmaginazione di quell’universo che, nel bene e nel male, ha fatto tanto parlare di sé.

I requisiti PC di Lords of the Fallen: serve l’SSD!

Nelle scorse ore sono stati svelati i requisiti della versione PC del gioco. Bisogna ammettere che sono abbastanza onesti, con una configurazione minima che vi consentirà di provare il gioco a una risoluzione di 720p e una raccomandata che ve la porterà a 1080p. Per quest’ultima, però, sarà necessariamente richiesto un SSD, che è invece solo raccomandato per la configurazione minima. Infine, Lords of the Fallen occuperà, al lancio, uno spazio di 45GB.

Vediamo qui di seguito i requisiti minimi per giocare a Lords of the Fallen.

Sistema Operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit CPU : Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600

: Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600 Memoria : 12 GB RAM

: 12 GB RAM GPU : 6 GB VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590

: 6 GB VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio Necessario : 45 GB

: 45 GB Note: 720p Impostazioni Low Quality | SSD (Raccomandato) | HDD (Supportato)

Qua sotto invece trovate la configurazione raccomandata:

Sistema Operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit CPU : Intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600

: Intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600 Memoria : 16 GB RAM

: 16 GB RAM GPU : 8 GB VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700

: 8 GB VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio Necessario : 45 GB

: 45 GB Note: 720p Impostazioni Low Quality | SSD Richiesto

E questi erano dunque i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Lords of the Fallen. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, se lo acquisterete o magari aspetterete la nostra recensione prima di farlo, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!