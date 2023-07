Lords of the Fallen: svelati 20 minuti di gameplay!

Sono stati svelati ben 20 minuti di gameplay in versione estesa di Lords of the Fallen. Scopriamoli insieme in questa news dedicata

Hexworks, studio di CI Games, ha svelato oggi ben venti minuti di gameplay accompagnati da VO in una nuovissima Extended Gameplay Presentation per il suo attesissimo GDR d’azione dark-fantasy, Lords of the Fallen. Il gioco, in uscita venerdì 13 ottobre, rappresenta un vero e proprio reboot per il franchise ed è disponibile per il pre-order già da ora su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il nuovo video, ambientato in un vasto mondo semi-aperto, mostra solo alcuni dei numerosi luoghi diversi e tormentati che i giocatori attraverseranno nella loro epica missione per sconfiggere Adyr, il Dio demoniaco.

Ogni area principale è interconnessa con almeno altre due, quindi l’ordine in cui i giocatori si avventureranno in queste terre dipende in gran parte da loro. Tuttavia, in questa vasta esperienza GDR non dovranno sopravvivere a un solo mondo, ma a due, grazie all’esclusiva meccanica a doppio regno del gioco. Accanto al regno dei vivi, Axiom, esiste la sua controparte dei non morti, Umbral, con ogni regno caratterizzato da sentieri, nemici, personaggi e, naturalmente, tesori unici. Equipaggiati con la loro lampada di Umbral, i giocatori possono passare a questo mondo parallelo in qualsiasi momento, ma per farlo useranno una delle loro due vite. Quando un giocatore muore nel regno dei vivi, risorge automaticamente nello stesso punto, anche se nel regno dei non morti, per un’ultima occasione di sopravvivere… anche se le sorti saranno contro di lui.

L’Extended Gameplay Presentation fornisce anche nuovi dettagli sulla funzione co-op ininterrotta del titolo. Per invitare un secondo giocatore a unirsi alla loro avventura, i giocatori devono solo visitare un punto di riposo (vestigia) all’interno del gioco, dove possono scegliere di al fianco di un amico o di un giocatore selezionato casualmente. Il compagno di co-op rimarrà al loro fianco per tutto il tempo che uno dei due desidera. Un altro nuovo elemento di gioco che Lords of the Fallen introduce nel genere è la possibilità per i giocatori di creare le proprie vestigia, anche se può essere fatto solo in luoghi molto selezionati e richiede una risorsa estremamente rara per farlo.

Oltre a numerosi altri dettagli sul gameplay, sono stati rivelati anche molti dettagli sul sistema di combattimento completamente rivisto che i giocatori utilizzeranno in Lords of the Fallen, intrecciando senza soluzione di continuità abilità in mischia, magiche e a distanza. Oltre agli attacchi standard, i giocatori possono mappare fino a quattro abilità magiche o a distanza aggiuntive sul loro controller per accedervi immediatamente. Questo non solo permette una varietà di combattimenti di gran lunga superiore, con la possibilità di mettere insieme un numero quasi infinito di combo, ma velocizza rapidamente il combattimento, riducendo la necessità di scambiare le abilità. Ecco il nuovo gameplay di 20 minuti circa di Lords of the Fallen:

Lords of The Fallen: gameplay, pre-order e contenuti

“Il team di Hexworks è entusiasta di condividere finalmente una presentazione estesa del gameplay e di rivelare numerosi nuovi dettagli del nostro GDR d’azione dark fantasy”, ha dichiarato Saul Gascon, Head of Studio. “Abbiamo scavato con passione la nostra strada in questo genere sempre più popolare, e siamo particolarmente entusiasti di vedere come i giocatori si approcceranno all’esclusiva meccanica del doppio mondo del gioco quando uscirà questo ottobre.” Realizzato con l’Unreal Engine 5, Lords of the Fallen può essere preordinato da subito ed è disponibile in tre edizioni: Standard, Deluxe e Collector’s (i dettagli sono riportati di seguito).

La Standard Edition include:

Lords of the Fallen – Gioco

La Deluxe Edition (fisica e digitale) include:

Classe iniziale Crociato Oscuro – brandisci l’iconico ensemble dei Crociati Oscuri, tra cui il devastante spadone di Isaac, coltelli da lancio, set completo di armatura e amuleto*

Artbook digitale di 100 pagine – con illustrazioni esclusive di splendidi artwork che mostrano il mondo di Lords of the Fallen

Colonna sonora digitale – Immergiti nelle armonie inquietanti di Mournstead con la colonna sonora completa, composta dai celebri Cris Velasco e Knut Avenstroup Haugen

Visualizzatore modelli 3D – Osserva in dettaglio e in alta risoluzione il modello di ogni personaggio del gioco

La Collector’s Edition (fisica e digitale) include:

Statuetta da 10’’ del Crociato Oscuro – Ammira questo famoso guerriero in tutta la sua gloria con questa statuetta da 10 pollici finemente dettagliata

Vetrina in metallo – Disponi la tua statuetta del Crociato Oscuro in questa straordinaria vetrina in metallo, completa di illuminazione d’atmosfera a LED e telecomando

SteelBook della Collector – con un design esclusivo

Poster fronte-retro & delle Art Card

I pre-order di ogni edizione includono inoltre:

Tinte esclusive per armature bronzo, argento e oro

3x oggetti XP

5x oggetti HP

5x oggetti MP

Accesso immediato concesso a oggetti che altrimenti potrebbero essere trovati in una fase avanzata del gioco in tutte le versioni del titolo

